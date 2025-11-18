Sierra Nevada comienza a acondicionar la nieve caída en las últimas horas

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha comenzado este martes a acondicionar la nieve caída en las últimas horas, cuya cota se ... ha situado en torno a los 2.500 metros. Las máquinas pisapistas están trabajando la nieve en el área de Borreguiles, donde los cañones están concentrando la producción durante la jornada de hoy.

Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, informó el pasado fin de semana del inicio de la actividad de los los sistemas de nieve producida en el área de Borreguiles, después del paso de la borrasca Claudia, que gracias a temperaturas muy frías ya ofrece las condiciones para ello. De esta forma, permitirán crear una base muy buena de cara a los próximos meses, que se mantendrá hasta que la temperatura lo permita.

La borrasca Claudia ha hecho que se genere una ventana de frío en la zona media-alta y eso es lo que permitirá desarrollar esa base. Por el momento, se mantiene la baja temperatura y se espera que con la marcha de la borrasca y la ausencia de nubes incluso baje añun más el mercurio. Desde Cetursa se centran ahora en incrementar el espesor de esa base que se ha creado con los cañones de nieve por zonas como la pista del Zorro y Perdiz, donde conviene que este espesor crezca y sea bastante sólido, ya que serán zonas transitadas en los próximos meses.

La estación de esquí mantiene la fecha de apertura, que se producirá el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El cierre de la estación de esquí está previsto el 28 de abril. Esta fecha se mantendrá siempre que la nieve lo permita.