Sierra Nevada cambia el cable tractor de los telesillas Stadium y Laguna, dos de los remontes más importantes Los trabajos han culminado con éxito durante la última semana de agosto

Ideal Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Cetursa Sierra Nevada, en colaboración con empresas especializadas del sector del transporte por cable, ha procedido este verano a la sustitución de los cables tractores de los telesillas Stadium y Laguna, dos de los remontes más importantes y con más capacidad de transporte de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada.

Los trabajos han culminado con éxito durante la última semana de agosto con el empalme del nuevo cable y su colocación en la línea de cada uno de los dos telesillas, según ha informado la empresa pública en un comunicado de prensa.

El trenzado de ambos cables ha sido ejecutado por un técnico de la empresa Fartzer, especialista en estas tareas de empalme de cable de medios mecánicos destinados al transporte de personas. Las tareas fueron llevadas a cabo bajo la supervisión de Dopplemayr, fabricante de los remontes Stadium y Laguna, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de las instalaciones.

Los cables sustituidos habían llegado al final de su vida útil, al superar el número de ciclos permitidos marcados por la normativa, lo que obliga a su sustitución para garantizar la seguridad. Para su sustitución, Fatzer, desde su fábrica en la localidad suiza de Romanshorn, trasladó hasta Sierra Nevada dos bobinas de grandes dimensiones, con pesos que oscilan entre las 34 toneladas para los 4.350 metros del telesilla Stadium y las 37 toneladas para los 4.977 metros del telesilla Laguna.

Una vez ubicadas las bobinas en los emplazamientos más adecuados para la sustitución de los cables, dos grúas de 80 toneladas han sido necesarias para ejecutar toda la operación, junto con varios elementos adicionales, que facilitan la tarea.

Una vez finalizada toda la operación, el cable viejo es achatarrado, y el remonte, con el nuevo cable instalado, debe rodar 100 horas para comprobar que su funcionamiento es correcto, en condiciones de seguridad.