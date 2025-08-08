Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sierra Nevada abre un telecabina nocturno para las dos noches de las Perseidas

El lunes 11 y martes 12 de agosto se podrá seguir la actividad astronómica desde Borreguiles (2.700m)

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:24

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá el telecabina Borreguiles el lunes 11 y el martes 12 de agosto en horario nocturno para el seguimiento del fenómeno de las Perseidas en la zona Borreguiles, a 2.700 metros de altitud. Por segundo verano consecutivo, Sierra Nevada programa dos noches de observación ante el creciente interés por esta actividad astronómica.

La observación de las Perseidas desde Sierra Nevada se desarrollará, como es habitual, en la explanada de Borreguiles y en el interior de los restaurantes de la zona, donde, en función del producto que se adquiera (básico, todo incluido o todo incluido familiar), se impartirán los talleres de astronomía, charlas divulgativas o la observación directa del cielo de Sierra Nevada.

El telecabina Borreguiles permanecerá abierto las dos noches (11 y 12 de agosto) de 21:00 a 01:45h. Todos los participantes recibirán una copa cava o refresco de bienvenida al llegar a Borreguiles, y un chocolate caliente con churros durante la noche.

El Cuarteto Allegretto, una agrupación musical granadina formada por músicos profesionales, aportarán el hilo musical a las dos noches de las Perseidas en el cielo de Sierra Nevada.

