Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta de Fundación También, Teresa Silva, recoge el galardón. Blanca Rodríguez

Galardón

La misión de hacer accesible Sierra Nevada, reconocida en la gala de Cetursa

La Fundación También recibe el premio a mejor club de la temporada y cuenta con 25 años de apoyo al esquí adaptado

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

Uno de los momentos más emotivos de la gala de Deportes de Invierno 2025 de Cetursa lo protagonizó la Fundación También, entidad reconocida como mejor ... club de 2025 por su dedicación para fomentar la accesibilidad de visitantes y deportistas con problemas de movilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  6. 6 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  7. 7 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  8. 8 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La misión de hacer accesible Sierra Nevada, reconocida en la gala de Cetursa

La misión de hacer accesible Sierra Nevada, reconocida en la gala de Cetursa