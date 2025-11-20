La misión de hacer accesible Sierra Nevada, reconocida en la gala de Cetursa

GalardónLa misión de hacer accesible Sierra Nevada, reconocida en la gala de Cetursa
La Fundación También recibe el premio a mejor club de la temporada y cuenta con 25 años de apoyo al esquí adaptado
Granada
Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:42
Uno de los momentos más emotivos de la gala de Deportes de Invierno 2025 de Cetursa lo protagonizó la Fundación También, entidad reconocida como mejor ... club de 2025 por su dedicación para fomentar la accesibilidad de visitantes y deportistas con problemas de movilidad.
Su presidenta Teresa Silva se mostró «feliz de estar en Granada, mi segunda casa por la Sierra. Aquí aprendí a esquiar de pie y, después, sentada. Esta estación me lo ha dado todo. Siento una satisfacción enorme por nuestra labor con el esquí adaptado», cerró.
