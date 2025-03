Unas jornadas caninas de policías locales en Sierra Nevada acaban con 50 actas por droga

En la estación de esquí de Sierra Nevada había el pasado fin de semana mucha más presencia policial de lo habitual. La razón: la celebración ... de las V jornadas caninas de la Policía Local de Monachil, con la presencia de agentes de una veintena de municipios españoles. Intercambiaron ideas, aprendieron los unos de los otros y, además, reforzaron la vigilancia. El resultado fue el hallazgo de diversas sustancias estupefacientes, entre ellas, hachís, marihuana, cocaína y 'tusi' (cocaína rosa), por las cuales se levantaron 50 actas de infracción. Algunas de estas drogas las llevaban encima los propios esquiadores y snowboarders, con el peligro que supone para ellos y para el resto de usuarios que se consuman durante la práctica deportiva.

Las V jornadas de guías caninos, que se celebraron del 28 al 30 de marzo, contaron con la presencia de policías locales y perros especializados de una veintena de localidades, como Marbella, Lorca (Murcia), Vejer (Cádiz), Málaga, Caravaca de la Cruz (Murcia), Torrejón de Ardoz (Madrid), Tenerife o Badajoz. El objetivo era conocer cómo trabajan otros cuerpos y nuevas técnicas para mejorar las intervenciones. Las jornadas, además, eran muy prácticas, con actuaciones principalmente en Pradollano y Borreguiles. Los guías caninos trabajaron sobre el terreno con los animales.

Jornadas del pasado fin de semana. IDEAL

Hasta 50 actas de infracciones por tenencia y consumo se levantaron durante el fin de semana, según han informado a IDEAL desde la Policía Local de Monachil. A esquiadores y snowboarders les detectaron, en el 90% de los casos, hachís escondido en el calcetín, el casco o el gorro. No importa que la droga esté dentro de la bota, que tiene bastante grosor, el perro es capaz de encontrarla. «Es un peligro que los usuarios consuman estas sustancias y bajen por las pistas, especialmente si hay placas de hielo, cuando el riesgo de caída aumenta. También es peligroso para el resto de esquiadores», aseguran desde el Cuerpo.

El otro perfil es el cliente de los après-ski, locales de ocio donde se organizan fiestas vespertinas, que se han puesto de moda también en Granada. Los asistentes bailan durante horas al ritmo de la música; algunos acuden después de una jornada de deporte, otros suben a Sierra Nevada expresamente para asistir a ellas. A los que fueron marcados por el perro se les encontró, principalmente, cocaína y cocaína rosa (conocida como 'tusi'). «La gente llevaba la droga preparada, iban confiados», expone la Policía Local de Monachil. También detectaron marihuana, por ejemplo, camuflada en cajas de chicles.

Marcan con el hocico

Los animales, cuando perciben algo, no ladran; colocan el hocico en la zona y no se despegan hasta que llega el agente, encargado del cacheo. Su fiabilidad es altísima, prácticamente no fallan. Los usuarios, por otro lado, saben qué cantidad llevar para que no llegue a ser infracción penal. En algunos casos, cuando ven el peligro, tiran las sustancias.

Las jornadas sirvieron para aprender cómo trabajan otros agentes y cómo mejorar las técnicas. La formación es esencial, ya que «la gente lo esconde todo mejor», señala la Policía Local de Monachil, que agradece al ayuntamiento del municipio su apuesta «por la seguridad» en la estación. «Nuestra unidad canina es referente a nivel nacional», concluye.