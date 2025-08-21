El festival Sierra Nevada por Todo lo Alto cierra este fin de semana la temporada de verano en la estación Con entrada gratuita y el patrocinio de cervezas San Miguel, el Sierra Nevada por Todo lo Alto ha querido en su 15ª aniversario recuperar a algunas de las bandas que mayor impacto han causado entre el público de la estación desde sus orígenes

El festival Sierra Nevada Por Todo lo Alto celebra este fin de semana su decimoquinta edición con dos noches de rock y montaña en el escenario de la plaza de Andalucía (2.100 metros de altitud) por el que desfilarán siete bandas en lo que supone el último evento del verano en la estación de esquí y montaña, que cierra sus instalaciones estivales el domingo 24 de agosto.

Con entrada gratuita y el patrocinio de cervezas San Miguel, el Sierra Nevada por Todo lo Alto ha querido en su 15ª aniversario recuperar a algunas de las bandas que mayor impacto han causado entre el público de la estación desde sus orígenes. Así, grupos como Guadalupe Plata, Los Tiki Phamtons o The Limboos vuelven a la gran montaña de Granada con sus propuestas de blues, rock surf y soul de alta fidelidad. Completan el cartel los estadounidense The Briefs, y las bandas locales Mateo Ortega y The Sugar Daddies, The Sastres y Zutaten.

El festival granadino, que se caracteriza por ser un festival familiar para disfrutar en plena naturaleza, ha programado como cada año los talleres musicales para niños impartidos por Gabba Hey escuela de Música que se desarrollaran la mañana del sábado.

Asimismo, este próximo sábado están programas dos actividades para ver el atardecer desde el Veleta, que se pueden adquirir a través de la web.

