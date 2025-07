El Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada se reúne este martes por primera vez bajo la presidencia del profesor de la Universidad ... de Granada Jerónimo Vida, nombrado por la Consejería de Medio Ambiente tras la dimisión de Manuel Titos en diciembre. Este órgano de participación social y política está formado por 59 miembros en representación del Gobierno central, la Junta de Andalucía, las diputaciones de Granada y Almería, las universidades andaluzas y organizaciones empresariales, sindicales, agrarias, pesqueras, conservacionistas, de consumidores y deportivas, de regantes y propietarios. Su misión es validar las actuaciones del equipo de gestión del parque y trasladar las propuestas y opiniones de la sociedad civil, pero sus informes no son vinculantes.

Jerónimo Vida nos recibe en su despacho de la Facultad de Ciencias –donde imparte clases en los grados de Física y Ciencias Ambientales– y lo primero que hace es una aclaración: «Yo no he buscado ni he pedido este puesto, pero sí lo he aceptado. He visto confianza en mi persona y es un reto que estoy dispuesto a afrontar».

Reconoce que se tomó su tiempo antes de aceptar el cargo –no retribuido– y que solo puso una condición: poder seguir trabajando en lo suyo. Es decir, impartiendo las clases que le apasionan y trabajando en proyectos de investigación que no admiten demora sobre su especialidad, la contaminación acústica y el paisaje sonoro.

«El Consejo de Participación tiene que ser el nexo entre la población y el parque. Voy a poner todo mi empeño en que funcione. Espero no defraudar« Jerónimo Vida Profesor de la UGR

Lo segundo que hace es una advertencia: «Yo no soy experto en Sierra Nevada ni creo que deba serlo para ocupar este puesto. No soy ecologista, ni siquiera ecólogo. Soy físico y científico, si acaso ambientólogo. Y confío ciegamente en la legislación, en las normas y en los datos». Vida está convencido de que su principal aportación al Consejo de Participación de Sierra Nevada es su conocimiento de la ciencia ciudadana como coordinador del mapa de ruidos de Granada y responsable durante quince años de la Agenda 21 Local del Ayuntamiento. «La participación está en la esencia de mi trabajo», subraya.

Por supuesto, conoce bien Sierra Nevada «como usuario y como investigador» y pasó una docena de años «pateando» sus caminos, entre otras cosas con el proyecto European Solar Microclimates. Sin embargo, considera que «los expertos son los miembros del Consejo de Participación», cada cual en el área que le corresponda. Por eso, cree que su función es «ordenar y facilitar al máximo esa participación», «dar facilidades para que todas las opiniones y propuestas se canalicen y quien gestiona las tenga en cuenta» y tratar de «poner de acuerdo» a los distintos representantes.

Sostenibilidad regenerativa

Preguntado sobre los retos más importantes que enfrenta el Espacio Natural –¿La agricultura y la ganadería? ¿El turismo masificado? ¿La estación de esquí?–, prefiere no mojarse hasta que hable el consejo. Solo desliza que el desarrollo sostenible no consiste en evitar los impactos al medio ambiente –un objetivo utópico en un Parque vivo y habitado–, sino en gestionarlos para garantizar la conservación del espacio, el progreso económico y la regeneración futura de los recursos. «El Consejo de Participación tiene que ser el nexo entre la población y el parque. Voy a poner todo mi empeño en que funcione. Espero no defraudar», concluye.