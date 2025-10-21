Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los empresarios de Sierra Nevada defienden el potencial de la nieve primavera con una gestión «más eficiente»

La nieve con esta calidad «sigue representando una oportunidad real, única de atracción turística y económica, siempre que se acompañe de una planificación adecuada y de una gestión eficiente», han indicado desde el empresariado.

Europa Press

Martes, 21 de octubre 2025, 16:47

Comenta

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, han defendido este martes el potencial de la nieve primavera y han reclamado a la empresa pública que gestiona el recinto invernal, Cetursa, «una gestión y estrategia más eficiente para aprovechar todos los recursos disponibles».

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada ha detallado en una nota de prensa, después de que el pasado viernes Cetursa hiciera público que trabaja para abrir el 29 de noviembre si las condiciones meteorológicas lo permiten la temporada, que se prolongaría hasta el 26 de abril, que la nieve primavera «forma parte esencial del ciclo natural» de la misma.

La nieve con esta calidad «sigue representando una oportunidad real, única de atracción turística y económica, siempre que se acompañe de una planificación adecuada y de una gestión eficiente», han indicado desde el empresariado.

«Consideramos que el verdadero desafío no radica en las condiciones de la nieve, sino en la capacidad de gestión y de adaptación de la estación a cada momento de la temporada. Sierra Nevada dispone de recursos, infraestructuras y un entorno privilegiado que permiten mantener una oferta de calidad más allá de los meses de mayor afluencia».

Al igual que en la temporada estival, existen, según los empresarios de la estación de esquí, «amplias posibilidades de diversificar las actividades y optimizar los servicios, fortaleciendo la posición de Sierra Nevada como destino turístico de referencia durante todo el año, generando riqueza y manteniendo puestos de trabajo».

Los empresarios han reiterado en este contexto su voluntad de colaborar activamente con la dirección de la estación y con las instituciones competentes para «avanzar hacia un modelo de gestión más dinámico, sostenible y orientado al aprovechamiento integral de los recursos disponibles».

«Estamos convencidos de que Sierra Nevada cuenta con todo el potencial necesario para seguir siendo un motor económico y turístico de primer nivel, siempre que sepamos gestionar sus oportunidades con visión, compromiso y eficacia», han concluido desde esta asociación empresarial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  2. 2 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  5. 5

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  6. 6 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  7. 7 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  8. 8

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva
  9. 9 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  10. 10 Fallece el filósofo y catedrático de la UGR Juan Acero, un hombre «justo» y «bueno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los empresarios de Sierra Nevada defienden el potencial de la nieve primavera con una gestión «más eficiente»

Los empresarios de Sierra Nevada defienden el potencial de la nieve primavera con una gestión «más eficiente»