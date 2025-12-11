Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha indicado que «queremos que niñas, niños, jóvenes y familias puedan vivir Sierra Nevada como un espacio deportivo y de convivencia accesible para todos»

Diputación lanza una campaña promocional de esquí alpino en Sierra Nevada para municipios de la provincia

La iniciativa incluye los programas específicos '1, 2 y 3 Días de Esquí en Sierra Nevada' y 'Esquí Familiar en Sierra Nevada', ambos diseñados para facilitar el acceso a la práctica deportiva en la nieve

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:35

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha presentado una nueva campaña de promoción del esquí alpino dirigida a los municipios con menos ... de 100.000 habitantes, en colaboración con la estación invernal granadina. La iniciativa incluye los programas específicos '1, 2 y 3 Días de Esquí en Sierra Nevada' y 'Esquí Familiar en Sierra Nevada', ambos diseñados para facilitar el acceso a la práctica deportiva en la nieve y fomentar hábitos de vida saludables entre la población de la provincia.

Diputación lanza una campaña promocional de esquí alpino en Sierra Nevada para municipios de la provincia