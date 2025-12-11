Diputación lanza una campaña promocional de esquí alpino en Sierra Nevada para municipios de la provincia

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha presentado una nueva campaña de promoción del esquí alpino dirigida a los municipios con menos ... de 100.000 habitantes, en colaboración con la estación invernal granadina. La iniciativa incluye los programas específicos '1, 2 y 3 Días de Esquí en Sierra Nevada' y 'Esquí Familiar en Sierra Nevada', ambos diseñados para facilitar el acceso a la práctica deportiva en la nieve y fomentar hábitos de vida saludables entre la población de la provincia.

Escobedo ha destacado que «esta campaña consolida el compromiso de la Diputación con el acceso igualitario al deporte, llevando a los municipios de menor tamaño la oportunidad de disfrutar de una experiencia única en la nieve. Queremos que niñas, niños, jóvenes y familias puedan vivir Sierra Nevada como un espacio deportivo y de convivencia accesible para todos».

Además, el diputado ha señalado que «la colaboración con Sierra Nevada nos permite ofrecer programas de alta calidad a precios muy reducidos, algo fundamental para seguir impulsando la práctica del esquí en la provincia. Nuestro objetivo es que cada año más granadinos descubran o profundicen en este deporte, reforzando al mismo tiempo el vínculo con uno de nuestros principales recursos naturales y turísticos».

Sobre los programas

El programa '1, 2 y 3 Días de Esquí en Sierra Nevada' se desarrollará entre semana y está orientado a grupos de entre 40 y 54 participantes. La actividad incluye transporte de ida y vuelta desde el municipio, forfait de 1, 2 o 3 días, según la opción elegida, clases de esquí de 4 horas diarias y material completo. Para quienes opten por las modalidades de 2 y 3 días, también se incorpora un servicio de picnic. Los precios oscilan entre 70 euros para la tarifa infantil (80 euros para adultos) en la modalidad de 1 día, hasta 206 euros para adultos y niños en la opción de 3 días consecutivos.

Por su parte, el programa 'Esquí Familiar en Sierra Nevada' está destinado a particulares interesados en disfrutar de una jornada de esquí entre semana. Los participantes podrán acceder a servicios adicionales opcionales, como el alquiler de material de esquí o snowboard básico por 17,50 euros al día, así como almuerzo y parking con tarifas reducidas. El precio de inscripción para esta actividad es de 50 euros.

Las actividades de ambos programas se desarrollarán entre el 1 de diciembre de 2025 y el 22 de abril de 2026, siempre supeditadas al calendario de apertura y cierre de la Estación de Esquí de Sierra Nevada.

Las inscripciones deberán realizarse a través de los ayuntamientos correspondientes mediante su plataforma digital. Una vez aprobadas las solicitudes, la formalización se completará a través de la página web www.esquifamiliardipgra.com.