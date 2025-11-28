Diputación amplía el número de bomberos por turno y los medios materiales en el retén de Sierra Nevada

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado en su visita al retén de la estación de esquí de Sierra Nevada que ... el número de efectivos que desempeñarán su trabajo diario en este parque, coincidiendo con la inauguración, mañana, de la temporada invernal, va a experimentar un crecimiento, pasando de 4 bomberos por turno a cinco. Esto «demuestra el compromiso de la Diputación de Granada con la ciudadanía y, en este caso, con todas las incidencias que puedan darse en esta zona de la provincia tan concurrida a partir de ahora», según ha resaltado.

Rodríguez, que ha estado acompañado del diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha destacado que la institución provincial, a través de su Agencia Provincial de Extinción de Incendios, «da un paso más en nuestra obligación de acercar y reforzar los servicios públicos esenciales en toda la provincia, especialmente en zonas de alta afluencia y riesgo como esta». Además, ha puesto en valor «la implicación de nuestros bomberos, que han respondido a esta necesidad con vocación de servicio público y profesionalidad, lo que permitirá mejorar la seguridad en Sierra Nevada y otorgar tranquilidad a todos los que eligen este destino para sus días de ocio o descanso».

En este sentido, el presidente ha recordado «cómo la Diputación se ha volcado desde el primer momento con dar cobertura y solución a los trabajos que requiere este retén, que también hemos ido dotando de material especializado y adecuado para atender cualquier emergencia».

Material humano y técnico

Los cinco efectivos que trabajarán a diario en la estación serán cuatro bomberos y un Jefe de Dotación, durante toda la temporada de esquí, para lo que la institución provincial, a través de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, ha previsto la dotación económica necesaria para prestar el servicio mediante la reorganización del personal y el nombramiento de funcionarios interinos que contará con la implicación de más de 110 bomberos y personal técnico.

Los medios materiales de los que está dotado el centro son una Bomba Urbana Ligera para la extinción de incendios dotada de sistema de rescate e intervenciones para accidentes de tráfico, una Bomba Forestal Pesada para apoyo que tiene incorporada una pala quitanieves, dos Unidades de Transporte Personal, material de comunicaciones con conexión en sala de coordinación, así como equipos autónomos de respiración, y herramientas de iluminación y protección personal.

Para garantizar el funcionamiento de las instalaciones del parque, la Diputación ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Monachil con el fin de garantizar la prestación de suministros y mantenimiento obligados según un acuerdo firmado entre ambas partes.