En su visita, Francis Rodríguez ha estado acompañado del diputado de Emergencias, Eduardo Martos. Ideal

Diputación amplía el número de bomberos por turno y los medios materiales en el retén de Sierra Nevada

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha señalado que «es un paso más en nuestro compromiso por acercar y reforzar los servicios públicos esenciales en toda la provincia, especialmente en zonas de alta afluencia y riesgo como esta»

Ideal

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado en su visita al retén de la estación de esquí de Sierra Nevada que ... el número de efectivos que desempeñarán su trabajo diario en este parque, coincidiendo con la inauguración, mañana, de la temporada invernal, va a experimentar un crecimiento, pasando de 4 bomberos por turno a cinco. Esto «demuestra el compromiso de la Diputación de Granada con la ciudadanía y, en este caso, con todas las incidencias que puedan darse en esta zona de la provincia tan concurrida a partir de ahora», según ha resaltado.

