Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francisco de Asís Muñoz sostiene el diploma del Consejo de Europa recibido en Florencia. Ministero della Cultura Italia

El Consejo de Europa distingue al Parque Nacional de Sierra Nevada

El director general del Espacio Natural recogió el diploma europeo en un acto en Florencia

I. G.

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:11

Comenta

El Consejo de Europa otorgó hace unos días en Florencia el Diploma Europeo para áreas protegidas al Parque Nacional, Parque Natural y Reserva de la ... Biosfera de Sierra Nevada, en el marco de una conferencia ministerial con motivo del 25º aniversario del Convenio sobre el Paisaje de este organismo de cooperación que reúne a 46 países europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  8. 8 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  9. 9

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  10. 10 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Consejo de Europa distingue al Parque Nacional de Sierra Nevada

El Consejo de Europa distingue al Parque Nacional de Sierra Nevada