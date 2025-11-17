El Consejo de Europa distingue al Parque Nacional de Sierra Nevada
El director general del Espacio Natural recogió el diploma europeo en un acto en Florencia
I. G.
Granada
Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:11
El Consejo de Europa otorgó hace unos días en Florencia el Diploma Europeo para áreas protegidas al Parque Nacional, Parque Natural y Reserva de la ... Biosfera de Sierra Nevada, en el marco de una conferencia ministerial con motivo del 25º aniversario del Convenio sobre el Paisaje de este organismo de cooperación que reúne a 46 países europeos.
El secretario general Bjørn Berge felicitó al director del parque, Francisco de Asís Muñoz Collado, y recordó que Sierra Nevada se convierte en el quinto parque nacional español en unirse al selecto grupo de 67 poseedores del diploma europeo para áreas protegidas. «Prevenir las extinciones, revitalizar los hábitats y proteger la biodiversidad son los principios que sustentan este diploma», dijo Berge.
