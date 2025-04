El bajón de demanda lleva a los hoteles de Sierra Nevada a no agotar la temporada

Mantener la estación de esquí de Andalucía abierta hasta que la nieve lo permita es una histórica reivindicación de los empresarios de Sierra Nevada, que ... siempre han reclamado que se deje encendido el motor de la industria de la nieve lo máximo posible en primavera. También es la filosofía de la empresa pública que gestiona la estación, Cetursa, que ha escuchado a los empresarios y prolongará la apertura hasta el 4 de mayo, el cierre más tardío de los últimos seis años. Pero las ganas y el entusiasmo de los empresarios han chocado de bruces con el mercado. El bajón de la demanda una vez pasada la Semana Santa, en una época en la que el sol y la playa empiezan a seducir más que la nieve, ha obligado a la mayor parte de la planta hotelera de la sierra a cerrar sus puertas esta semana.

Este domingo cerrarán los tres últimos grandes hoteles que quedan abiertos, el Meliá Sierra Nevada, el Gran Hotel Monachil y The Mountain Hotel, por lo que en la 'semana extra' que se ha añadido a la temporada tan solo los albergues, los apartamentos turísticos y los hoteles que abren prácticamente todo el año, Montesol y El Guerra, en la carretera, mantendrán sus servicios.

Los altos costes de mantenimiento de los hoteles en contraposición con el desplome de la ocupación para estas semanas ha hecho que la mayoría de los establecimientos opten por no agotar la temporada. En el caso de la cadena Meliá, cerró el Sol y Nieve, su cinco estrellas con 258 habitaciones pero mantendrá hasta el domingo el Meliá Sierra Nevada. «Invitamos a nuestros accionistas este fin de semana y teníamos unos equipos de ciclistas», explica la responsable de ventas del segmento ocio de Meliá en el sur de España, Virginia Ramos. La directiva asume que es «una pena» tener que cerrar sin agotar la última semana. «Si cerramos los grandes no ayudamos, pero mantener la infraestructura de establecimientos tan potentes con una baja ocupación es inasumible. No obstante, hay mucha gente que depende de esta actividad y la estación debe mantenerse abierta porque es bueno para el destino Granada», defiende la directiva.

Desde la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada que preside Ordoño Vázquez están totalmente de acuerdo. Sabían que, tras años sin temporada de primavera, el cliente ha perdido el hábito y va a ser difícil volver a arrancar y a consolidarla. «Merece la pena mantener abierta la estación, pero hay que dar certezas y que la gente sepa que puede contar con ello. Impulsar las ventas desde octubre y noviembre y volver a generar la demanda», opina el responsable de los apartamentos turísticos Vive Sierra Nevada, Javier Lucas.

En su caso, apenas tiene reservas para esta semana, pero lógicamente tampoco tiene la estructura de gastos de un hotel, por lo que da por bueno el negocio que pueda entrar. Esta semana, según fuentes de Cetursa, Sierra Nevada está teniendo una media de 3.000 esquiadores diarios, unas cifras nada desdeñables para estas alturas, pero el gran bajón de venta de forfaits nuevos se espera para la que viene.

«Ya nos gustaría que no fuera así, pero la demanda después de Semana Santa se va a los abismos profundos, es la realidad», asume el director de la Escuela Internacional de Esquí, Antonio Serrano. En su caso, de trabajar con entre 25 y 30 profesores diarios ha pasado a cinco esta semana. «Tenemos nieve pero no ha sido suficiente aliciente, la demanda es la que decide y esto está en manos del cliente. Muchos negocios han intentado desarrollar operativas especiales para estas fechas pero han sido infructuosas. La mayoría de hoteles han cerrado y en restauración algo parecido, con el añadido de los problemas de fijar personal a partir de Semana Santa ya que migran a otros destinos donde les aseguran el trabajo hasta finales del verano», esgrime el empresario.

No obstante, pese a estos argumentos y aunque no les estén saliendo los números, el empresario defiende que hay que mantener la estación abierta, «como una inversión a largo plazo». «No voy a generar beneficios y puedo llegar hasta pérdidas, pero hay que seguir en funcionamiento, si las condiciones lo permiten, para que el cliente tenga esa confianza y en unos años sepa que Sierra Nevada abre hasta mayo, que no es una decisión arbitraria de la estación», subraya. A su juicio, el gran problema de este año ha sido «la incertidumbre que generó la huelga, que ha hecho muchísimo daño en ventas anticipadas».

«Aunque los números no sean buenos, es una cuestión de imagen y de crear esta cultura a largo plazo para generar frutos. Hay que mantener servicios a un nivel razonable para que el cliente recupere la confianza en las últimas dos semanas de la temporada. Esto es economía e imagen para Sierra Nevada», concluye.