Actualizadas las tarifas máximas de uso de remontes mecánicos de la estación de Sierra Nevada

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este lunes ha publicado la resolución de 15 de octubre pasado de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Granada, para la actualización de las tarifas máximas de las instalaciones de transporte por cable de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, para la temporada 2025/2026.

La resolución, que estipula también las correspondientes normas de aplicación, señala los billetes para visitantes no esquiadores adultos a un precio en el telecabina Al Ándalus de 24 euros, incluyendo subida y bajada, una tarifa que en su modalidad infantil es de 18, y de 329 en la de temporada.

En el caso del telecabina Pradollano-Borreguiles, el precio de los billetes para visitantes no esquiadores adultos es de 24 euros, incluyendo subida y bajada, una tarifa que es de 18 para niños, y de 329 en la modalidad de temporada.

Precios que cambian para el uso del telesilla Parador I, con billetes de subida o bajada en ocho euros; de subida y bajada, en doce; y para visitantes no esquiadores (temporada), en 138 euros, según detalla el BOJA de este lunes. Estos precios incluyen el IVA y el seguro obligatorio de viajeros.

Son de aplicación las normas de utilización de las instalaciones de remontes mecánicos estipuladas en su día por la Dirección General de Transportes de la Junta de Andalucía. Si durante el funcionamiento de la estación, «por motivos de seguridad u otras causas justificadas», desde Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto invernal granadino, «se ve obligada a cerrar al público instalaciones y pistas, ello no obliga, necesariamente, a la devolución del importe del billete».

Habrán de existir hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas usuarias en la Oficina de Atención al Cliente de la empresa, con arreglo a la normativa, apunta también el BOJA, que señala asimismo que Cetursa «no es responsable de la pérdida, robo o extravío de ningún tipo de abono (forfait) o billete».

Sigue «terminantemente prohibido» fumar en el interior de las cabinas y en los accesos a los medios mecánicos, añade la resolución firmada por el delegado de Fomento de la Junta en Granada, Antonio Ayllón, en la cual se considera una persona como infantil cuando su edad está comprendida entre los 6 y los 15 años, ambas incluidas.