Vísperas y celebraciones en honor a la Inmaculada Concepción

Una veintena de cofradías celebran besamanos y Eucaristías en la fiesta que recuerda el Dogma de la Purísima, de 1854

Jorge Martínez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:25

Parroquias como las de San José de Calasanz, Santos Justo y Pastor, San Matías o San Miguel Arcángel celebran estos días diversos actos de culto ... en honor de la Inmaculada Concepción de María. Tienen como foco devocional de atención las imágenes marianas de María Santísima del Mayor Dolor, la Virgen de los Remedios, María Santísima de las Penas o Santa María del Triunfo, respectivamente. Estas son las hermandades que ofrecen sus respectivos cultos en las vísperas del día de la Inmaculada Concepción, pero además, la Principal Hermandad la Purísima, establecida en el monasterio contemplativo de su nombre, en el Bajo Albaicín, viene celebrando la novena tradicional desde hace más de doscientos años y a la que acuden a diario distintas instituciones como el Ayuntamiento de Granada, el Madoc, Colegios profesionales y hermandades de penitencia y gloria de la demarcación geográfica. Desde que el Papa Pío IX proclamó el dogma, esta hermandad no ha faltado a la convocatoria de sus cultos anuales.

