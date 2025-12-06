Vísperas y celebraciones en honor a la Inmaculada Concepción

Parroquias como las de San José de Calasanz, Santos Justo y Pastor, San Matías o San Miguel Arcángel celebran estos días diversos actos de culto ... en honor de la Inmaculada Concepción de María. Tienen como foco devocional de atención las imágenes marianas de María Santísima del Mayor Dolor, la Virgen de los Remedios, María Santísima de las Penas o Santa María del Triunfo, respectivamente. Estas son las hermandades que ofrecen sus respectivos cultos en las vísperas del día de la Inmaculada Concepción, pero además, la Principal Hermandad la Purísima, establecida en el monasterio contemplativo de su nombre, en el Bajo Albaicín, viene celebrando la novena tradicional desde hace más de doscientos años y a la que acuden a diario distintas instituciones como el Ayuntamiento de Granada, el Madoc, Colegios profesionales y hermandades de penitencia y gloria de la demarcación geográfica. Desde que el Papa Pío IX proclamó el dogma, esta hermandad no ha faltado a la convocatoria de sus cultos anuales.

Celebraciones que se multiplican estos días en el resto de templos granadinos y que se centrarán en la celebración de la Vigilia de la Inmaculada que estará presidida por la imagen de Nuestra Señora del Rosario de la Granada, imagen de gloria que porta en sus manos al Niño Jesús de los Reyes. Es una talla contemporánea, de 1918, obra del granadino Alberto Fernández Barrilao que fue trasladada el pasado domingo desde su sede de la ermita de San Isidro hasta la iglesia santuario de Santa María del Perpetuo Socorro.

Mañana domingo será la Vigilia en el interior de la Catedral, pero además aglutinará a buen número de hermandades de penitencia y gloria de la diócesis granadina para ganar de manera conjunta el «Jubileo de las cofradías» propuesto por el Arzobispado de Granada dentro de las citas y programaciones establecidas en la Catedral para este Año Jubilar de la Esperanza que ya finaliza a en los últimos días de este año. La imagen de la Virgen de la Granada irá desde el Perpetuo Socorro hasta la Catedral en el paso cedido por la hermandad patronal de Churriana de la Vega, de la Virgen de la Cabeza. Estrenará una saya diseñada por José Manuel Martínez y ejecutada en el taller de bordado de la propia hermandad de la Granada e irá acompañada por la coral «Consona Ensemble» y el trío de música de la Asociación Musical «San Isidro», de Armilla. El itinerario de ida será por la calle San Jerónimo, a partir de las seis de la tarde, y seguirá por la plaza de la Romanilla, calle Capuchinas y subir al Pie de la Torre para acceder a las siete y media de la tarde al interior de la Catedral por la Puerta de la Encarnación.

Dentro del templo el prelado granadino José María Gil Tamayo presidirá la celebración de la Vigilia, acompañado por el Cabildo de la Catedral y otros sacerdotes de la diócesis que acompañarán a sus respectivas hermandades. La imagen de la Virgen quedará en la Catedral y el domingo, festividad de la Inmaculada, será la Eucaristía estacional. Ya por la tarde, a las cinco y media se iniciará el cortejo de regreso al templo de los Redentoristas, de la calle San Jerónimo. Lo hará saliendo de la Seo granadina por la Puerta de la Encarnación hacia el Pie de la Torre, calle Capuchinas, Plaza de la Trinidad, Duquesa, Málaga, Escuelas, plaza de la Universidad en dirección a calle Arandas, por San Jerónimo, y continuará por la plaza del Boquerón, calle Los Santos, Navarrete, Nueva del Santísimo, San Juan de Dios y entrada en el Santuario en el que estará la imagen de la Virgen hasta el viernes día 14 que regresará a su sede. El acompañamiento del día 8 lo pondrá la banda de música de San Isidro.

Celebraciones y besamanos

En estos días se mantendrá la costumbre de venerar a la Virgen María en las distintas advocaciones pasionistas y de gloria de la ciudad. Así, el sábado estarán expuestas las imágenes de la Virgen de la Salud, en el templo zaidinero de los salesianos y la Virgen de la Aurora, en San Miguel Bajo, también durante toda la jornada.

Este puente festivo concluye con la cantidad de templos que estarán abiertos para visitar los actos de culto y besamanos en barrios como el del Fígares, con la Virgen del Dulce Nombre: en el Zaidín con la Virgen del Consuelo en la parroquia del Corpus Christi; Virgen del Triunfo en San Miguel Arcángel y Virgen de la Caridad, en la parroquia de Los Dolores. En el Realejo se podrá venerar a la Virgen del Rosario, en Santo Domingo, donde también quedará expuesta en besamanos la Virgen de la Victoria. La Virgen de las Penas quedará expuesta en San Matías y en el Albaicín, María Santísima de la Aurora, en San Miguel Bajo; la Virgen de la Estrella en el Salvador, con salida procesional por el barrio al término de la misa de doce y en el Sacromonte, procesión claustral con la imagen de la Inmaculada, después de la Eucaristía del mediodía.

Continuando con la ruta del Día de la Purísima, los cofrades, visitantes y granadinos podrán visitar las iglesias de los Santos Justo y Pastor, mañana y tarde, para estar junto a la Virgen de los Remedios que celebra su vigésimo aniversario; junto a la Virgen de la Soledad, en San Jerónimo, en la clausura de los actos del centenario, a las diez de la mañana o en los besamanos a la Virgen de la Encarnación, en el monasterio de su nombre junto a la plaza de la Universidad o en la parroquia de San José de Calasanz, Escolapios, para besar la mano de la «Madonna», la Virgen del Mayor Dolor, en horario matutino y vespertino.