La Virgen de Guadix que viaja hasta Bosnia y Herzegovina

Hace apenas un año, la archicofradía de las Lágrimas de Guadix emprendió un ambicioso y conmovedor proyecto: rendir culto a la Virgen de Medjugorje en ... una de las capillas barrocas más emblemáticas de su iglesia. Este esfuerzo no solo busca enriquecer la devoción en la comunidad local, sino también crear un vínculo espiritual con uno de los santuarios más reverenciados del mundo en los últimos años. La capilla, con su impresionante riqueza artística e histórica, se convertirá en el refugio donde los fieles podrán acercarse a la Reina de la Paz, en un entorno que invita a la reflexión y la oración.

El Vaticano reconoció Medjugorje como lugar de culto en 2024. El documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe aprobado por Francisco no se pronunció sobre la sobrenaturalidad, pero reconoció los abundantes frutos espirituales vinculados a la parroquia-santuario de la Reina de la Paz

Para llevar a cabo esta tarea, la hermandad confió la creación de la imagen de la Virgen de Medjugorje al imaginero José Antonio Navarro Arteaga. Esta obra, que se eleva a dos metros de altura, es un testimonio de belleza y sencillez; una invitación a la contemplación que busca tocar el corazón de todos los que la contemplen. Con delicadeza y dedicación, Arteaga ha logrado capturar la esencia de la Virgen, quien, en un gesto simbólico, porta cinco pequeñas piedras en su cuello. Estas piedras representan las «cinco piedras espirituales» que se han transmitido a lo largo de los años desde Medjugorje: la oración diaria, especialmente a través del Rosario, la Eucaristía frecuente, la lectura de la Sagrada Escritura, el ayuno y la confesión mensual. La colocación de estos atributos fue reveladora; el artista, sin conocer su significado profundo, sintió una íntima inspiración que dejó a todos los involucrados en el proyecto conmovidos.

En un acto de gran significancia, la imagen será bendecida en el mismo pueblo de Medjugorje, Bosnia, un acontecimiento que simboliza no solo la culminación de un arduo trabajo, sino también la creación de un profundo lazo espiritual entre la hermandad y el santuario. Del 17 al 25 de agosto de 2025, un grupo de fervientes devotos viaja con destino a Medjugorje, transportando la imagen en una Furgoneta Volkswagen cuidadosamente preparada para garantizar su seguridad durante el trayecto. Este viaje no será simplemente un traslado; es un peregrinaje y así lo están viviendo ya un centenar de hermanos.

La archicofradía no se detiene aquí. Con entusiasmo, han decidido organizar peregrinaciones anuales a este lugar, brindando a sus miembros y devotos la oportunidad de experimentar el ambiente de paz y conversión que tantos otros peregrinos han hallado en Medjugorje. Estas peregrinaciones no solo fortalecerán la relación de la comunidad con la Virgen, sino que también permitirán una experiencia transformadora, un espacio para el silencio interior y la conexión espiritual.En cada encuentro, en cada peregrinación, la presencia de la Reina de la Paz recordará a todos que, en medio de las adversidades, siempre hay un rincón de luz esperando ser descubierto.