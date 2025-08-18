Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de cofrades viaja con destino a Medjugorje, transportando la imagen IDEAL

La Virgen de Guadix que viaja hasta Bosnia y Herzegovina

La talla está inspirada en la visión de unos jóvenes en Medjugorge en 1981. La hermandad de Las Lágrimas encargó el proyecto a Navarro Orteaga

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:43

Hace apenas un año, la archicofradía de las Lágrimas de Guadix emprendió un ambicioso y conmovedor proyecto: rendir culto a la Virgen de Medjugorje en ... una de las capillas barrocas más emblemáticas de su iglesia. Este esfuerzo no solo busca enriquecer la devoción en la comunidad local, sino también crear un vínculo espiritual con uno de los santuarios más reverenciados del mundo en los últimos años. La capilla, con su impresionante riqueza artística e histórica, se convertirá en el refugio donde los fieles podrán acercarse a la Reina de la Paz, en un entorno que invita a la reflexión y la oración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obligó a desalojarlas
  2. 2

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  5. 5 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  6. 6

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  7. 7 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  8. 8

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  9. 9

    Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»
  10. 10 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Virgen de Guadix que viaja hasta Bosnia y Herzegovina

La Virgen de Guadix que viaja hasta Bosnia y Herzegovina