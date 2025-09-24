La Vera Cruz devuelve a Motril la imagen perdida del Cristo de la Expiración La nueva obra, del granadino Jorge Marín Montoya, se ha creado a partir de la única documentación gráfica existente: una fotografía que ha servido como base para la reconstrucción de esta emblemática imagen

La hermandad de la Vera Cruz de Motril en su apuesta por la recuperación de su patrimonio histórico y devocional ha presentado una nueva talla del Santísimo Cristo de la Expiración, una imagen que había permanecido en el olvido desde su desaparición durante la Guerra Civil.

La nueva obra, del granadino Jorge Marín Montoya, se ha creado a partir de la única documentación gráfica existente: una fotografía que ha servido como base para la reconstrucción de esta emblemática imagen. Con una altura de 75 centímetros (sin cruz), la talla está realizada en madera de cedro policromada al óleo, utilizando técnicas tradicionales que permiten apreciar su calidad artística y reserva histórica.

Poco motivado por el estudio convencional, a los 17 años Jorge Marín ingresó en la Escuela de Artes de Granada, donde cursó un Grado en dorado y policromía y otro en artes aplicadas a la escultura, culminando con un premio extraordinario al mejor proyecto escultórico a nivel andaluz, titulado «Tarasca». Su formación continuó en las Facultades de Bellas Artes de Granada y Murcia. Siempre ha abordado la temática religiosa con profundidad, fusionando la tradición granadina barroca con nuevos lenguajes. Hoy en día es un artista de referencia en el arte sacro

La policromía de la nueva imagen refleja un estudio profundo sobre los crucificados granadinos del siglo XVI, produciendo un acabado en tonos marfileños que se complementa con matices de verdes y azules, otorgándole un aspecto tétrico y reverente. Este tratamiento escultórico se asemeja a otras obras notables, como el crucificado del altar mayor de la iglesia de Santa María de la Alhambra o el del seminario de Granada, ambas obras del célebre Pablo de Rojas.

Además, el paño de pureza que viste al Cristo ha sido estofado en oro fino y temblé, una técnica que evoca la maestría doradora de imágenes como el Cristo de los Favores y el crucificado de la sacristía de las Angustias, dotando a la obra de un aura de magnificencia y tradición. La nueva talla del Cristo de la Expiración será utilizada como cruz de manguilla en las procesiones del Viernes Santo y Domingo de Resurrección, permitiendo así que esta devoción regrese a las calles de Motril.

