Triduo y Besamanos en honor a Nuestra Señora de los Reyes en el Albaicín

La Hermandad del Santo Vía Crucis en el Albaicín celebra esta semana el Solemne Triduo de Reglas en honor a Nuestra Señora de los Reyes, que tendrá lugar durante los días 24, 25 y 26 de octubre en su sede canónica, la iglesia de San Juan de los Reyes.

El orden de los cultos se desarrollará de la siguiente manera: El primer día (Viernes, 24 ) la jornada comenzará con la Exposición del Santísimo, seguida del ejercicio del Triduo y la oración de vísperas. El culto dará inicio a las 19:00 horas. El segundo (Sábado, 25) se llevará a cabo el rezo del Santo Rosario y el ejercicio de Triduo, en el mismo horario de 19:00 horas. Durante ese día, tendrá lugar el Besamanos a la Santísima Virgen de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, brindando la oportunidad a los fieles de acercarse y rendir homenaje. El tercer día (Domingo, 26 ) culminará con el ejercicio de Triduo y la Solemne Eucaristía Principal a las 11:15 horas, presidida por Manuel García Gálvez, rector de la Iglesia de San Juan de los Reyes y director espiritual de la corporación, junto a José Gabriel Martín Rodríguez.

Este Triduo marca el regreso a la normalidad de los cultos tras la celebración extraordinaria del pasado año en la parroquia de San Pedro y San Pablo, con motivo del XXV aniversario de la incorporación de Nuestra Señora de los Reyes al Martes Santo. La hermandad mantiene su compromiso hacia la feligresía, destinando parte de su obra social a Cáritas San Pedro.

El altar, que resplandece con 50 puntos de luz distribuidos en dos niveles, presentará un exorno floral blanco con tonos otoñales, además de una imagen escultórica del Arcángel San Rafael, datada en el siglo XVIII, en referencia a su festividad cercana. La Virgen lucirá su característico estilo granadino gracias al trabajo del vestidor Jorge Heredia.

Procesiona bajo palio desde 2000 Nuestra Señora de los Reyes

La historia de la imagen de cómo Nuestra Señora de los Reyes llega a ser Titular de la hermandad decana de nuestra Semana Santa es singular. En 1984, un miembro de la hermandad descubrió un busto de gran calidad en el patio de la residencia de mayores de las Hermanitas de los Pobres. Este busto pertenecía a la familia Entrala, estrechamente vinculada a la hermandad desde sus inicios. Tras su recuperación, se decidió incorporarla a la cofradía, manteniendo a María Santísima de las Lágrimas como titular y nombrando a la nueva imagen como Nuestra Señora de los Reyes.

Investigaciones confirmaron que esta imagen procedía de un convento de Málaga, y se le atribuye al escultor Antonio Asensio de la Cerda, datándose alrededor de 1775. Restaurada por Francisco Marín Cruces, la imagen destaca por su belleza y la delicadeza de sus manos entrelazadas, características de la escultura barroca granadina. En 2000, el Cabildo de la hermandad aprobó que fuera Ntra. Sra. de los Reyes la que procesione bajo palio cada Martes Santo

Se constituyó el 5 de enero de 1492 Iglesia de San Juan de los Reyes

La iglesia de San Juan de los Reyes representa un hito significativo en la historia de Granada, ya que se constituyó el 5 de enero de 1492, con la bendición de la mezquita Ataibín o de los conversos. Este evento tuvo lugar durante la segunda entrada de los Reyes Católicos en Granada, antes de su ascenso a la Alhambra. En este contexto histórico, la reina Católica designó a Diego de Vitoria como jurado de la nueva iglesia y ordenó la instalación de una cruz y una pila bautismal. El templo está dedicado a los Santos Juanes Bautista y Evangelista, patrones de los padres de los reyes, y cuenta con una pintura en sarga de la Quinta Angustia donada por la reina. Un momento clave en la historia reciente de esta iglesia fue su recuperación en 2007, bajo la dirección del arquitecto Antonio Martín Muñoz.