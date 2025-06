Treinta mil palabras de «Gólgota»

«Son unas treinta mil palabras las empleadas en las páginas de la edición de Gólgota, crónica de la Semana Santa de 2025», señaló el ... cronista oficial de la Federación de Cofradías a nuestro periódico al darse a conocer a los cofrades y público en general granadino. Una Semana Santa que se plasma en los «cincuenta folios en los que he tratado de plasmar mi sentimiento cofrade y de la Iglesia de Granada puesto que quiero servirlas a todas las hermandades con el mismo sentimiento y cariño». Así se expresó el cronista oficial en el acto de presentación de este número.

De nuevo se abrieron las puertas de la iglesia de Santiago, en calle Marqués de Falces, de nuestra ciudad para acoger esta presentación que contó con un nutrido grupo de cofrades de varias hermandades tan sólo los hermanos mayores de las cofradías de la Oración en el Huerto, Cristo de la Misericordia, Señor de la Resurrección, Cristo de la Sagrada Lanzada, Jesús Despojado. Cinco cofradías representadas en el acto, de las treinta y dos que conforman el pleno de hermanos mayores de la Federación de Cofradías.

La crónica de este año es la primera que realiza el recién nombrado cronista de la Semana Santa. Pepe Espinel contó a esta redacción que «han sido muchos meses de trabajo para darle forma al contenido de este número y la verdad es que me he sentido muy feliz porque cada noche, después de contemplar las cofradías de cada día me sentaba realizar unos apuntes para que no se me quedaran atrás detalles que me ha parecido interesantes y curiosos de reflejar en la crónica».

Trabajo minucioso

Un trabajo que resulta delicado y meticuloso para «que no quede nada en el olvido» y el autor lo ha querido dividir «en tres capítulos de diferente extensión cada uno. El primero se llama Año dos mil veinticinco: Peregrinos cofrades de esperanza, comunicadores de la alegría y la paz del Redentor. El segundo de ellos está dedicado a la vida en ocho días, para reflejar cada uno de los recuerdos de los días de Semana Santa y que «quedará para el recuerdo y que no se olviden. Al hacerlo se quedan los más bonitos. Está dividido este capítulo en ocho jornadas. Finalmente, el tercer capítulo, que se llama «Epílogo. Todo comienza de nuevo» para señalar que «esto nunca acaba». Este número se presenta con una fotografía del palio de la Virgen del Rosario, obra de Ignacio Olivencia Moreno y con la contraportada de Fermín Rodríguez.

La publicación se completa con el trabajo de los fotógrafos Alberto Ortega, Pablo Córdoba, José Velasco y Antonio Orantes, entre otros. El acto estuvo presidido por el presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, acompañado por el director de la publicación, Sergio Ortega, quien ya se dispone a trabajar para los siguientes números de esta veterana publicación dedicada a la actividad de las hermandades granadinas, principalmente las penitenciales.