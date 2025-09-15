Tito Ortiz, pregonero de la Semana Santa de 2026 El Cronista Oficial de la ciudad fue pionero al poner en marcha un programa semanal de Semana Santa en Granada, en Radio 80. Su afán por transmitir la esencia y el fervor de nuestras tradiciones también se ve reflejado en sus libros publicados donde resalta la «Guía de Semana Santa en Granada».

Álvaro de la Torre Araus Granada Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:24 | Actualizado 15:28h. Comenta Compartir

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada ha comunicado la designación oficial de nuestro compañero Juan Antonio «Tito» Ortiz López como pregonero de la Semana Santa de Granada para el año 2026. El nombramiento, firmado por el Arzobispo de Granada, se ha hecho público el día de la festividad de la Patrona de Granada, una costumbre que pretende ser una tradición que se consolide en los años venideros.

Nacido en Granada en el Albaicín, es una figura destacada en el ámbito del periodismo granadino. Está casado, es padre de dos hijos y abuelo de cinco nietos, una vida que refleja su profunda conexión con su familia y su ciudad. Su trayectoria ha estado marcada por una intensa dedicación a la Semana Santa, participando activamente en la creación y revitalización de diversas hermandades desde 1977, lo que ha contribuido notablemente a la riqueza de nuestra Semana Mayor.

Reconocido por su profundo conocimiento de Granada y sus tradiciones, así como por su capacidad de comunicación, Tito fue designado Cronista Oficial de la ciudad de Granada en 2022. A lo largo de su carrera, ha trabajado tanto en prensa escrita como en radio, comenzando su labor en el desaparecido Diario Patria, y compaginando esta experiencia con su trabajo en Radio Popular de Granada, hoy conocida como Cadena Cope. Entre sus logros destaca haber sido el primer director de Radio 80, Antena 3 Radio y Canal Sur Radio en Granada.

Juan Antonio fue pionero al poner en marcha un programa semanal de Semana Santa en Granada, en Radio 80. Su afán por transmitir la esencia y el fervor de nuestras tradiciones también se ve reflejado en sus publicaciones, incluyendo cuatro libros, entre los que resalta la «Guía de Semana Santa en Granada».

Ha sido pregonero de numerosos eventos significativos, como la Coronación de Nuestra Señora de las Angustias de Santa María de la Alhambra y la Exaltación a la Patrona. Asimismo, ha realizado diversos carteles conmemorativos de aniversarios y salidas procesionales de nuestras hermandades.

Designaciones 2026 Capítulo de Glorias

Manuel Jesús Dorador Atienza ha sido designado como pregonero de las Glorias de Granada. Granadino de nacimiento, está casado y es padre de cuatro hijos. Professionista del derecho, actualmente se desempeña como director de Recursos Humanos en una empresa de fabricación de productos sanitarios. Su vinculación con las hermandades es notable, siendo hermano de la hermandad de la Santa Cena y de la Esperanza, donde también ocupó el cargo de Hermano Mayor entre 2004 y 2008. Manuel ha destacado como pregonero en varias ocasiones, incluyendo el pregón del costalero de Granada en 2006 y el Pregón de la Semana Santa del Realejo en 2023.

Por otro lado, Alejandro Pérez Cuadros ha sido nombrado cartelista de las Glorias de Granada en 2026. Nacido en 1997 en el barrio del Realejo, posee formación en Artes Plásticas y Diseño, especializándose en dorado y policromía. Ha creado diversos trabajos pictóricos y de dorado para varias hermandades y parroquias, destacando su cartel para la novena de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en 2025, entre otros. Ambos designados aportan su talento y compromiso a la rica cultura cofrade de Granada.