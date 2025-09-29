El super sábado cofrade granadino en pleno octubre Granada acogerá una jornada repleta de propuestas cofrades que celebran tanto lo espiritual como lo cultural. Esta super jornada será el escenario de un Centenario, unas Bodas de Plata y un encuentro con los vecinos del barrio de Los Pajaritos.

Álvaro de la Torre Araus Granada Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:12 | Actualizado 15:45h.

Este sábado, 4 de octubre, Granada acogerá una jornada repleta de propuestas cofrades que celebran tanto lo espiritual como lo cultural. Este «super sábado» será el escenario de un Centenario, unas Bodas de Plata y un encuentro anual en el barrio de Los Pajaritos. Además, Función Principal en honor a la Virgen de la Cabeza en la parroquia de la Magdalena a las 18:00 horas y al término salida procesional

La cofradía filial de Nuestra Señora de la Cabeza de Granada da inicio a sus cultos en los primeros días de octubre, marcando el regreso de la estación otoñal y el cierre del calendario de procesiones bajo esta devoción mariana. El primer sábado de octubre, los fieles están citados en la iglesia de Santa María Magdalena a las 18:00 horas para la Función a las 19:00 para la procesión por las calles del barrio

La Función Principal del centenario de la cofradía de las «Chías» será uno de los actos más destacados del día. Con la presencia del Arzobispo de Granada, esta celebración se llevará a cabo en el majestuoso Real Monasterio a las 19:00 horas. Un día antes, el 3 de octubre, la Banda San Sebastián de Padul ofrecerá el concierto del centenario de la cofradia de la Soledad y Descendimiento en el Monasterio de San Jerónimo. Un programa repleto de sones granadinos en el que se podrán escuchar todas las marchas dedicadas a la Virgen y se estrenarán dos partituras de música de capilla para el Señor y dos para la Soledad.

La imagen de María Santísima del Mayor Dolor, realizada por el sevillano Luís Álvarez Duarte, fue bendecida en febrero de 2000. Apenas unos meses después de su llegada a Granada y su primera salida procesional, la dolorosa fue trasladada a Roma. Desde la Iglesia de San Juan de los Florentinos, procesionó hasta la Basílica de San Pedro, donde fue contemplada por el papa Juan Pablo II. Se conmemorará el XXV aniversario de la bendición de María Santísima del Mayor Dolor y de la peregrinación a Roma. Con tal ocasión, la Madre Escolapia volverá a recorrer las calles de Granada en una salida extraordinaria que la llevará a la Basílica de las Angustias y la iglesia de Santo Domingo. El paso de palio saldrá de San José de Calasanz a las 17:15 horas y contará con el acompañamiento musical de la Banda de la Asociación Musical San Isidro de Armilla. El itinerario llevará a la «Madonna» hasta San Matía o la cuesta Aixa. La Banda de CC.TT María Santísima de la Victoria será la encargada de abrir el paso al cortejo

En esta misma jornada, Nuestra Señora del Amor y el Trabajo recorrerá nuevamente las calles, reforzando su conexión con los vecinos de Los Pajaritos, engalanado de manera espectacular, en un acto que se ha convertido en una tradición esperada cada octubre. El cortejo partirá desde la parroquia de San Juan de Letrán a las 18:30 en una procesión gloriosa y triunfal que siempre agrada disfrutar con el acampañame musical de la Banda y Unidad de música Ángeles de Granada. Momentos singulares se podrán vivir en la calle Tórtola con la gran petalá del Grupo Joven y del barrio así como unos cantes en honor a la Virgen

Exposiciones cofrades

Pero la vida cofrade granadina no se restringe únicamente a las celebraciones religiosas en la calle; también ofrece una rica oferta cultural. Una de las propuestas destacadas es la exposición «La Cañilla», que reunirá a 70 artistas de diferentes disciplinas en las Carmelitas Calzadas, mostrando el profundo espíritu de las tradiciones cofrades a través de la música, la pintura y más.

Asimismo, los amantes del arte no pueden perderse la emocionante exposición sobre José de Mora, titulada «José de Mora, el barroco espiritual». Esta muestra, que abarca 51 obras, resalta la importancia del arte religioso en la historia de Granada, presentando la obra de Mora junto a la de sus contemporáneos.

Por último, la Cofradía del Rescate clausurará el mismo día 4 de octubre la Exposición Temporal «Deus Caritas Est: Rescate» en el Palacio de los Condes de Gabia, un homenaje a su I Centenario Fundacional que ofrecerá un recorrido por la historia reciente de esta hermandad del Lunes Santo.