Interior de la basílica de la Virgen de las Angustias. Jorge Pastor

Septiembre de la Virgen de las Angustias

Más de cincuenta corporaciones e instituciones acudirán a la basílica para ofrecer los cultos anuales a la Patrona de Granada

Jorge Martínez

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:26

Tras la misa de ocho de esta noche voltearán las campanas de la basílica de Nuestra Señora de la Angustias de manera especial. Será el ... anuncio de un mes de septiembre nuevo que Granada dedica a la devoción a su Patrona en el que más de cincuenta asociaciones, instituciones y corporaciones se postrarán ante la venerada imagen de la Virgen en su basílica de la Carrera. «Siempre se ha hecho así como anuncio de la llegada del mes de septiembre, pero desde hace tres años este repique de campanas ha gozado de mayor participación de los fieles, granadinos y visitantes que pasean a estas horas por el Carrera», dijo a IDEAL el hermano mayor de la hermandad sacramental de la Virgen de las Angustias, Antonio González.

