Septiembre de la Virgen de las Angustias

Tras la misa de ocho de esta noche voltearán las campanas de la basílica de Nuestra Señora de la Angustias de manera especial. Será el ... anuncio de un mes de septiembre nuevo que Granada dedica a la devoción a su Patrona en el que más de cincuenta asociaciones, instituciones y corporaciones se postrarán ante la venerada imagen de la Virgen en su basílica de la Carrera. «Siempre se ha hecho así como anuncio de la llegada del mes de septiembre, pero desde hace tres años este repique de campanas ha gozado de mayor participación de los fieles, granadinos y visitantes que pasean a estas horas por el Carrera», dijo a IDEAL el hermano mayor de la hermandad sacramental de la Virgen de las Angustias, Antonio González.

Un repique de campanas que se ha visto precedido «de unos meses muy intensos de trabajo para organizarlo todo de cara al comienzo de los cultos; ponernos en contacto con las distintas corporaciones que vienen cada año; atender la peticiones de las nuevas y encajarlas en las fechas oportunas» enumera González. «Son todos los años las mismas y algunas que se van incorporando, pero lo cierto es que ya, salvo las institucionales, todas han de compartir día», agrega el hermano mayor.

Cincuenta y dos corporaciones y asociaciones están incluidas «en el tradicional librillo que cada año se envía a los hermanos» con las normas de protocolo y organización para las distintas celebraciones de este mes», que van desde la presencia del subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, acompañado por el coronel jefe de la Guardia Civil y el jefe superior de la Policía en Granada, que abrirá mañana lunes el turno de participación en la basílica, a las doce del mediodía, hasta la Peña La Platería.

Cada día hay dos turnos en esos horarios matutino y vespertino y pasarán delegaciones ministeriales y de la Junta de Andalucía; presidente del TSJA y de la Audiencia Provincial; Fiscal Superior de Andalucía; delegado de la Junta de Andalucía en Granada; directora del CIS Matilde Cantos y director del Centro Penitenciario de Albolote; y, por supuesto, el Ayuntamiento de Granada en representación de toda la ciudad de la que es Patrona la Virgen de las Angustias. A estas instituciones públicas se unen representantes militares como el teniente general Jefe del Madoc, José Manuel de la Esperanza; el subdelegado de Defensa, Federico González-Vico; y el coronel jefe de la Base Aérea de Armilla, Miguel Durán.

Estarán también en la basílica el rector de la Universidad de Granada y miembros de su equipo de gobierno, junto con la práctica totalidad de los colegios profesionales establecidos en la ciudad, además de «otras asociaciones religiosas, entre las que se encuentra la Federación de Cofradías que celebrará la toma de posesión de los nuevos miembros de su junta de gobierno y la más de una docena de hermanos mayores que inician también su período de mandato», recuerda a este diario el presidente federativo, Armando Ortiz.

Asimismo, se sumarán el Granada Club de Fútbol, hermandades de penitencia y gloria, asociación de Víctimas del Terrorismo o entidades de carácter social y asistencial también ofrecerán sus cultos a la Virgen.

Tradición

A lo largo de esta jornada del último día de agosto se procederá al cambio de vestimenta de la Virgen de las Angustias por sus camareras. Por la noche, al término de la última Eucaristía se abrirán las puertas del templo y se procederá a un significativo y esperado repique de campanas «con las que se anunciará a los granadinos la llegada del mes de la Virgen». En este cambio de vestimenta se le pondrá, «como es tradicional cada mes de septiembre, el manto donado por los alféreces provisionales y la llamada corona del mariscal José de Cerviño, del siglo XVIII. También «algunos otros detalles, dentro de la impronta tradicional rescatada de los antiguos recursos fotográficos que había en las casas de nuestras abuelas», como indicó el hermano mayor. Este año se estrenará, además, un sudario del siglo XVII que se ha restaurado este año, junto con dos nuevos cojines que sustentarán al Cristo Yacente del regazo de la Virgen, realizados con bordados del siglo XIX sobre damasco de seda.