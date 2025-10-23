Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detalle del cartel anunciador del rezo público de los Misterios Gloriosos del Santo Rosario Rubén Terriza
Cultos

Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos saldrá este domingo por las calles del Realejo

Este año, el rezo cuenta con novedades significativas en su organización, siendo una de ellas la inclusión de las tradicionales coplas de campanilleros de Armilla, gracias a la colaboración de la Asociación de Campanilleros de la Aurora

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:42

Este domingo, a las 10:00 horas, la hermandad del Señor de las Tres Caídas y Nuestra Señora del Rosario llevará a cabo su Solemne Eucaristía de Cultos Mensuales en la iglesia del Convento de Santa Cruz la Real (Santo Domingo), sede canónica de la corporación del Realejo. En esta ocasión, el culto se dedicará especialmente a su Venerada Titular, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, con motivo del mes del Santo Rosario. La ceremonia será presidida por Antonio Bueno Espinar, O.P., párroco de Santa Escolástica y director espiritual de la hermandad.

Al término de la Eucaristía, se realizará el rezo público de los Misterios Gloriosos del Santo Rosario, que será presidido por la imagen de Nuestra Señora del Rosario en un recorrido procesional por las calles del barrio del Realejo. El itinerario incluirá la plaza de Santo Domingo, Portería de Santo Domingo, plaza Fortuny, plaza del Realejo, Molinos, Padre Ponce de León, Santiago, plaza del Realejo, Carnicería y culminará de nuevo en la Iglesia del Convento de Santa Cruz la Real.

El cartel titulado «Rosario», obra del artista sevillano @rubenterriza_ ha sido el encargado de anunciar este acto tan esperado por los hermanos y devotos. La pieza se ha diseñado utilizando técnicas de óleo, acrílico y spray sobre lienzo, el artista lo describe como «un grito en la pared», un potente reclamo que llama a la comunidad a unirse en esta tradición que cierra el mes del Rosario.

Este año, el rezo cuenta con novedades significativas en su organización, siendo una de ellas la inclusión de las tradicionales coplas de campanilleros de Armilla, gracias a la colaboración de la Asociación de Campanilleros de la Aurora de dicha localidad. Además, los hermanos han realizado donativo al retirar su tarjeta de sitio, contribuyendo así a las acciones del proyecto caritativo de la hermandad, la Obra Social «San Martín de Porres», que busca ayudar a los más necesitados en Granada.

El Grupo Joven de la hermandad ha estado trabajando entusiastamente en la decoración efímera para el evento, preparando cada adorno y detalle con esmero para enriquecer la salida del rosario. Tras la celebración, se ofrecerá un ágape en la Casa de Hermandad, donde los asistentes podrán disfrutar de comida y una consumición en un ambiente familiar por solo 5 euros.

