La Semana Santa de 2026 tendrá un espacio reservado para personas con autismo y palcos más caros La Federación ha anunciado una subida en los precios de los palcos para la Semana Santa de 2026 y se han planteado varias propuestas para mejorar algunos espacios críticos, como la calle Mesones.

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:33 | Actualizado 12:46h. Comenta Compartir

Con el inicio de un nuevo curso cofrade, la Federación de Cofradías dio la bienvenida a un plenario renovado, destacando la presencia de más de 10 nuevos hermanos mayores que han asumido sus responsabilidades en este año crucial. En este contexto, se han presentado diversos retos que marcarán el rumbo de nuestra Semana Santa, particularmente en el marco del centenario de la Federación en el pleno general ordinario celebrado en la tarde noche de ayer.

El pleno estuvo presidido por el consiliario de la Federación, José Gabriel Martín, y el presidente, Armando Ortiz. Uno de los principales desafíos que se está presentando en la mayoría de Agrupaciones de Cofradías de las principales capitales andaluzas es evitar que la Semana Santa se convierta en un mero espectáculo.

El último encuentro de presidentes de cofradías de Andalucía y Jerez se celebró en Granada del 14 al 16 de junio de 2025. Los presidentes de los organismos cofrades de las capitales andaluzas se reunieron para debatir sobre seguridad, la situación actual de las hermandades y los retos futuros, además de disfrutar de actividades culturales. «Es esencial recordar que esta celebración va más allá de ser un producto de entretenimiento; debe permanecer como una manifestación cultural y espiritual arraigada en nuestras tradiciones. Para ello, se debe fomentar una mayor sensibilización entre los cofrades y la comunidad en general sobre el verdadero significado de estas festividades» comunicaban en las conclusiones finales del encuentro todos los presidentes.

El crecimiento de las hermandades plantea preguntas importantes sobre la participación en los cortejos procesionales y la longitud de los mismos. Es vital encontrar un equilibrio entre la inclusión de nuevos miembros y mantener la esencia de la tradición. Aumentar el número de participantes también conlleva un incremento del público en nuestras calles, lo que impone retos en materia de movilidad y seguridad. Por ello, la coordinación con la Junta Local de Seguridad Ciudadana es más relevante que nunca.

Subida en los precios de los palcos para la Semana Santa de 2026

La Federación ha anunciado una subida en los precios de los palcos para la Semana Santa de 2026, se estima que será entre unos 20 o 30 Euros más por palco, y se han planteado varias propuestas para mejorar algunos espacios críticos, como la calle Mesones. En el pleno celebrado en la sede federativa de la Plaza de los Lobos se suscitó una preocupación particular por el caos vivido en esta vía en la última edición, lo que ha llevado a la consideración de crear un espacio reservado para personas con autismo. Este tramo estaría diseñado para ofrecer un recorrido en silencio, facilitando así su disfrute de las cofradías.

Además, se ha evaluado la posibilidad de alternativas en diferentes ubicaciones, como la Puerta del Perdón o incluso dentro de la Catedral, priorizando siempre la seguridad y facilidad de evacuación. La creación de estos espacios inclusivos no sólo refleja un compromiso social hacia la diversidad, sino que también aborda el problema de aforo y masificación.

Apuesta por la iglesia de Santiago

Desde la administración de recursos, se ha discutido en este pleno la asignación de 10.000 Euros a la iglesia de Santiago para mejorar sus instalaciones, incluyendo la nueva instalación eléctrica y el mantenimiento de ornamentos litúrgicos. Respecto a la financiación, se están explorando subvenciones públicas para restaurar el patrimonio religioso, como el Cristo de la Inspiración.

Otros aspectos abordados incluyen el desglose de gastos relacionados con la limpieza y seguridad durante la Semana Santa, así como la situación económica de la revista Gólgota, que se enfrenta a déficits financieros. De igual manera, se espera un incremento en los beneficios de los palcos, alineado con el aumento de precios, para cubrir de manera responsable los costos de seguridad. También se informó a los asistentes de las diferentes peticiones efectuadas de manera oficial por Miguel Sánchez Ruzafa, compositor, solicitando a cada hermandad una mujer y un niño para la creación de un coro, y pide también que se tenga en cuenta la recuperación y puesta en valor de las obras musicales y patrimonio musical dedicado a nuestros Titulares en los recorridos procesionales. Se pretende así recuperar parte de la identidad cultural.

Un punto de atención significativo es la situación de la hermandad de los Favores, que requiere claridad para organizar sus actividades y actos. La llamada a la autocrítica y la necesidad de cooperación entre hermandades es fundamental para avanzar en la programación y desarrollo de la Semana Santa. Finalmente, se ha comunicado la concesión de un cupón extraordinario de la ONCE, además de la Beca Chía, orientada a financiar proyectos relacionados con el centenario de la Federación. Asimismo, se están solicitando colaboraciones para la creación de un coro que represente y recupere nuestra identidad cultural a través de la música, reafirmando el compromiso de la comunidad cofrade con su patrimonio.