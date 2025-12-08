Los seises de la Catedral danzan hoy ante la Inmaculada Concepción

«Con mucha ilusión y responsabilidad». Así se muestran los niños-seises de la Catedral de Granada ante su tercera participación pública en actos de ... la Catedral y la primera en la festividad de la Purísima Concepción. Este mediodía, al término de la Eucaristía estacional que presidirá el prelado granadino, monseñor José María Gil Tamayo, en el interior del templo catedralicio se volverá a colocar la alfombra para que los diez seises vuelvan a colocarse sus vestimentas de pajes cortesanos del barroco y se sitúen sobre ella para describir con su baile formas eucarísticas y marianas que dan sentido a esta danza «que en esta ocasión será más breve que el día del Corpus». El director de la seises, el canónigo de la Catedral David Salcedo Sola señala que «será al término de la misa que presidirá el arzobispo y para ello se han venido preparando nuevamente en los ensayos que se han realizado en la Catedral» y en las dependencias del colegio diocesano Virgen de Gracia del que proceden estos alumnos de segundo, tercero y cuarto de primaria.

En esta ocasión, a diferencia de los trajes rematados con capelina y plumas en el sombrero en color rojo eucarístico, usarán «la capas celestes que vinculan la festividad y el color litúrgico de esta festividad principal de la Iglesia». Estas prendas ya se usaron en la salida procesional de la Virgen de las Angustias el último domingo de septiembre aunque no bailaron sí participaron en el recorrido de la Patrona por las calles de la ciudad. David Salcedo también ha valorado públicamente que «con el tiempo se está consiguiendo que estos niños y niñas se vinculen también a la Catedral y que se vaya haciendo una escuela en su colegio para que se garantice el futuro de esta tradición» recién recuperada en nuestra ciudad.

Esta será la cuarta ocasión que podamos ver a los seises. El día del Corpus de este año fue el primer encuentro de los niños-seises en la procesión del Corpus. Después lo hicieron también, con danza y presencia en las calles, en la procesión llamada de la Octava del Corpus y la tercera en la procesión de la Virgen de las Angustias. Tres momentos que se van añadiendo a la historia de este grupo de niños y niñas que han recompuesto una tradición granadina perdida durante cuatrocientos años. Hubo dos intentos, en los años cuarenta y noventa del siglo XX pero no llegaron a cuajar, entre otros motivos porque no estaban respaldados por el cabildo de la Catedral. En su recuperación tuvo mucha responsabilidad la doctora Pilar Bertos y el experto costumbrista Juan Bedmar, quien nuevamente se puso a disposición del director de los seises para que la vuelta a la Catedral estuviera rodeada del rigor histórico y la finalidad única de rendir culto al Santísimo y a la Virgen María. En Granada esta manifestación religiosa tendrá también especial relevancia el primer domingo de febrero, en la Abadía del Sacromonte, para festejar al Patrón de la ciudad San Cecilio.

La danza de este día de la Inmaculada Concepción volverá a contar con el asesoramiento musical de Héctor Eliel que es el director de los Pueri Cantores de la Catedral que serán los encargados de acometer el tema musical que se interpretará, también asesorados por el historiador Antonio Francisco Gabarrón

Procesiones Inmaculistas

Tres serán las citas para procesionar hoy día 8 en distintos lugares de la capital. La primera de ellas será en uno de los lugares inmaculistas granadinos. La Abadía del Sacromonte celebra la fiesta de la Purísima al mediodía y después, con la participación de la cofradía del Cristo del Consuelo (Gitanos) se realizará la procesión claustral con la imagen de la Inmaculada, del patrimonio artístico de la Abadía, obra de Duque Cornejo.

Media hora más tarde se celebra en la Catedral la misa estacional de la Purísima Concepción y a las doce del mediodía será la misa en la iglesia del Salvador, del Albaicín, en la que estará presente la comunidad parroquial y la hermandad Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella. Al término, sobre la una de la tarde saldrá procesionalmente la imagen de la Virgen de la Estrella, ataviada con manto celeste tal y como manda la liturgia de este día, al igual que las vestimentas sacerdotales en todos los templos del mundo. Esta procesión gloriosa recorrerá las principales calles del barrio albaicinero y del entorno del templo parroquial. Posteriormente quedará la imagen de la Virgen de la Estrella en besamanos desde las dos y media de la tarde hasta las siete.

También por la tarde será la procesión de regreso de la Virgen de la Granada desde la Catedral hasta el santuario del Perpetuo Socorro en calle San Jerónimo. Irá acompañada por la banda de música «San Isidro», de Armilla y el itinerario será por el Pie de la Torre, calle Capuchinas, plaza de la Trinidad a calle Duquesa para continuar por calle Málaga, Escuelas y plaza de la Universidad. Se adentrará en el barrio del Boquerón por calle San Jerónimo y Arandas, plaza del Boquerón, calle Santos, Navarrete, Nueva del Santísimo y bajará por calle San Juan de Dios hasta el templo de la comunidad redentorista donde permanecerá hasta el día 14, domingo, que regresará a su sede de la parroquial de San Isidro.

En el resto de templos y sedes de hermandades granadinas se reiterarán los besamanos y funciones solemnes para conmemorar el Dogma de la Inmaculada Concepción de María, promulgado por el Papa Pío IX en 1854.