Los seises de la Catedral danzan hoy ante la Inmaculada Concepción

Se usarán las vestimentas celestes, como manda el color litúrgico de la fiesta, que ya se estrenaron para la Virgen de las Angustias

Jorge Martínez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:10

«Con mucha ilusión y responsabilidad». Así se muestran los niños-seises de la Catedral de Granada ante su tercera participación pública en actos de ... la Catedral y la primera en la festividad de la Purísima Concepción. Este mediodía, al término de la Eucaristía estacional que presidirá el prelado granadino, monseñor José María Gil Tamayo, en el interior del templo catedralicio se volverá a colocar la alfombra para que los diez seises vuelvan a colocarse sus vestimentas de pajes cortesanos del barroco y se sitúen sobre ella para describir con su baile formas eucarísticas y marianas que dan sentido a esta danza «que en esta ocasión será más breve que el día del Corpus». El director de la seises, el canónigo de la Catedral David Salcedo Sola señala que «será al término de la misa que presidirá el arzobispo y para ello se han venido preparando nuevamente en los ensayos que se han realizado en la Catedral» y en las dependencias del colegio diocesano Virgen de Gracia del que proceden estos alumnos de segundo, tercero y cuarto de primaria.

