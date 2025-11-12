Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Cristo Yacente en su paso el Viernes Santo de 2023 IDEAL
El Santo Sepulcro honra al Cristo Yacente con su triduo solemne en San Gil y Santa Ana

Desde el viernes 14 de noviembre, el templo se llenará de recogimiento con el rezo de las Cinco Llagas, antesala de la Eucaristía del sábado, en la que los nuevos Caballeros recibirán la capa como signo de compromiso. El triduo culminará el domingo con la Misa de Reglas.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:44

Granada vuelve a mirar al Calvario con el corazón abierto. En el silencio sereno de San Gil y Santa Ana, la hermandad del Santo Sepulcro ... se prepara para vivir días de oración, de memoria y de futuro. Bajo la mirada firme de su hermano mayor, Álvaro Esteban Nieto, el más joven de toda Andalucía en ostentar tal responsabilidad, esta corporación nazarena sigue escribiendo su historia con una tinta nueva, pero sobre el mismo pergamino de siempre.

