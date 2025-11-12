El Santo Sepulcro honra al Cristo Yacente con su triduo solemne en San Gil y Santa Ana

Granada vuelve a mirar al Calvario con el corazón abierto. En el silencio sereno de San Gil y Santa Ana, la hermandad del Santo Sepulcro ... se prepara para vivir días de oración, de memoria y de futuro. Bajo la mirada firme de su hermano mayor, Álvaro Esteban Nieto, el más joven de toda Andalucía en ostentar tal responsabilidad, esta corporación nazarena sigue escribiendo su historia con una tinta nueva, pero sobre el mismo pergamino de siempre.

Álvaro, rostro de una generación que quiere evangelizar desde la sencillez y la entrega, encarna el lema que ha hecho suyo su Junta de Gobierno: «Tradición que guía, juventud que impulsa». Un proyecto que no se declama, sino que se vive, paso a paso, entre los muros centenarios de la hermandad y el pulso cotidiano de quienes la sienten su casa.

El triduo en honor al Santísimo Cristo Yacente marcará el ritmo espiritual de estos días. Desde el viernes 14 de noviembre, a las siete de la tarde, el rezo de las Cinco Llagas llenará de recogimiento el templo. El sábado 15, a las seis, será la solemne Eucaristía con la imposición de capas a los nuevos Caballeros del Santo Sepulcro, rito que simboliza compromiso y fidelidad. Y el domingo, a las 12:30 del mediodía, se cerrará el triduo con la Misa de Regla, encuentro de hermandad y fe compartida.

Pero el Santo Sepulcro no se detiene en la oración: también sale al encuentro de Granada desde la cultura. Tras el éxito de la I Visita Cultural, la corporación convoca la segunda cita de este ciclo, que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en la Catedral de Granada, guiada por el consiliario D. Manuel García Gálvez. Será un paseo entre piedra y fe, un diálogo entre el arte y el alma de una ciudad que sigue latiendo al compás de la Semana Santa.

Y como signo de los nuevos tiempos, la Hermandad abre sus puertas al arte contemporáneo a través de su I Concurso Fotográfico, con el que se elegirá la imagen que ilustrará el Cartel Oficial de la Semana Santa de 2026. Una invitación a mirar al Santo Sepulcro a través del objetivo, buscando en cada encuadre la devoción y la belleza que hacen grande a esta corporación Pontificia, Real e Ilustre. Así, entre la oración, la cultura y la creatividad, el Santo Sepulcro camina con paso firme hacia el futuro. Porque cuando la juventud se pone al servicio de la tradición, el Evangelio se hace de nuevo presente en Granada, luminosa y eterna como su fe.