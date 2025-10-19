La Santa Cena obtiene el carácter Sacramental en la apertura de su Centenario Una aspiración del histórico párroco, José Alonso, quien, desde la fundación de la hermandad, promovió con fervor este culto, llevando esta misión hasta las calles de Granada.

Álvaro de la Torre Araus Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 11:02

Cambiar unos estatutos en una hermandad no es fácil. Requiere determinación, paciencia y trabajo. Ayer, durante la Solemne Eucaristía que inauguró la celebración del I Centenario Fundacional de la cofradía de la Santa Cena en la iglesia de Santa Cruz la Real (Santo Domingo) , se vivió un acontecimiento significativo para la comunidad cofrade granadina. El consiliario Fray Antonio Bueno Espinar O.P. anunció con gran solemnidad el decreto promulgado por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, que otorga a la corporación el carácter sacramental, transformándose así en la Muy Ilustre y Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y María Santísima de la Victoria.

Este cambio representa una aspiración del histórico párroco, José Alonso, quien, desde la fundación de la hermandad, promovió con fervor el culto al Santísimo Sacramento, llevando esta misión hasta las calles de Granada. El reconocimiento como Hermandad Sacramental introduce un matiz especial en la vida de la corporación, acentuando su esencia eclesial y fortaleciendo su conexión con la parroquia.

Con una rica historia que se remonta a 1905, los orígenes de esta venerable hermandad están vinculados a las celebraciones matutinas de los Jueves Santos en la parroquia de Santa Escolástica. Durante estos años, las prácticas eucarísticas fueron reconocidas por el Centro Mundial de los Jueves Eucarísticos, permitiendo así una profunda participación de la comunidad local en la celebración de la Última Cena de Cristo.

En 1915, bajo la tutela del Padre Garnica, se formó la «Asociación de los Jueves Eucarísticos», cuyo objetivo principal era conmemorar la Última Cena. Alcanzando reconocimiento en 1924, esta asociación fue elevada al estatus de Archicofradía, lo que permitió ofrecer indulgencias a los fieles involucrados, contribuyendo enormemente a su prestigio dentro de la ciudad de Granada. Estructurada en «Coros», grupos de doce miembros que representaban a los Apóstoles, facilitaba la práctica colectiva de la Comunión y la participación en ejercicios eucarísticos.

1926 Boletín de las Cofradías de la Parroquia de Santa Escolástica

Fue en 1926 cuando José Alonso López, presidente de la Asociación y ferviente devoto de la Eucaristía, propuso formalmente la creación de una Cofradía dedicada a procesionar el misterio de la Santa Cena. Así, el 23 de mayo de ese año, en el Camarín de Nuestra Señora del Rosario, se acordó la constitución de dicha Cofradía. Gracias al entusiasmo y compromiso de la comunidad, el Gobierno Civil aprobó los estatutos el 15 de octubre, dando paso a su erigimiento canónico en la Parroquia de Santa Escolástica, con la aprobación del Cardenal Arzobispo Vicente Casanova y Marzol.

El primer reconocimiento público de la nueva Hermandad fue documentado en el «Boletín de las Cofradías de la Parroquia de Santa Escolástica», donde se dio cuenta de la aprobación del Reglamento y la formación de su primera Junta de Gobierno. Este acto denotó el firme compromiso de la comunidad hacia el fortalecimiento del culto eucarístico.

Con estas bases históricas y el reciente reconocimiento sacramental, la hermandad Sacramental de la Santa Cena está llamada a seguir siendo un pilar fundamental del patrimonio espiritual y cultural de Granada, honrando siempre la esencia de la Eucaristía y manteniendo viva la fe que ha caracterizado a su trabajo a lo largo de un siglo de devoción. Además, el Arzobispo de Granada, en su decreto, solicita a los hermanos que tengan un espíritu misionero y «asuman los compromisos apostólicos, sociales y cristianos que en el campo familiar, profesional y social debe desarrollar un católico consciente, dentro de la pastoral parroquial».