Rosario de la Virgen de la Aurora y Vía Lucis de Caridad, dos citas cofrades

El fin de semana en lo cofrade se verá muy participativo a tenor de las importantes citas programadas principalmente en dos de los barrios granadinos ... con mayor número de cofradías. Se trata del Zaidín y Albaicín que concentra una importante población que rodearán a dos de sus titulares en las celebraciones de sus Vía Lucis o rosario de la aurora.

La primera de estas citas será la de María Santísima de la Caridad, de la cofradía del Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada. Partirá a las seis de la tarde «en esta primera ocasión que se celebra y que, a partir de ahora, será cada año en el sábado más próximo a la festividad de la Natividad de la Virgen», indicó a IDEAL el hermano mayor de la corporación, Enrique Trujillo. El máximo responsable de la cofradía zaidinera también recordó que «hasta ahora se habían realizado estas convocatorias tan sólo en los traslados a la basílica de San Juan de Dios cada lustro, pero ahora, al estar incluida la convocatoria en el reglamento de régimen interno, así se realizará anualmente». Partirá desde su sede canónica de la avenida de Fernando de los Ríos y contará con el acompañamiento musical del grupo GranaMusic, y su permanencia por las calles del barrio se estima en unas dos horas de duración.

Saldrá desde su parroquia y seguirá en dirección a la calle Escultor López Azaústre para continuar por la Avenida de Cádiz, la Avenida de Barcelona y adentrarse por las calles Motril y Loja de nuevo a Escultor López Azaústre y regreso a su iglesia.

El hermano mayor también apuntó que se usarán para el rezo de las estaciones del Vía Lucis –práctica religiosa en la que se recorren catorce momentos de la Resurrección de Cristo, desde el Domingo de Pascua hasta el de Pentecostés– se usarán las andas de traslado, y la imagen de la Virgen, obra de Míguel Zúñiga del año 1986, irá vestida por Álvaro Abril, con un tocado realizado a blonda de encaje francés del siglo XIX. Se usará en esta ocasión la saya de tisú blanca bordada en oro por el sevillano Francisco García y Poo.

En esta primera cita de la imagen venerada por su barrio se ha dispuesto el uso del llamado 'manto de estrellas' que recupera las antiguas piezas del manto de salida que tenía la Virgen en color negro y que dejó de procesionar en el año 2012. Trujillo recuerda que estas piezas «fueron traspasadas a un manto de vistas que el propio Álvaro Abril se encargó de realizar».

Rosario albaicinero

Este segundo domingo del mes de septiembre tendrá también su encuentro albaicinero con la Virgen de Aurora. Desde el pasado año se realiza el rezo del rosario matutino público por las calles del barrio que durante muchos años se realizaba en el mes de mayo. Se ha previsto la salida para las nueve de la mañana, partiendo desde la sede de la cofradía, el templo de San Miguel Bajo y Santa María de la Aurora.

«La imagen de la Virgen irá sobre las andas de traslado y vestirá el mismo terno que se usó para la reciente celebración del triduo y solemnidad de la Virgen del 8 de septiembre, a fin de no realizar más vestimentas de la imagen que las necesarias», indicó a este periódico el hermano mayor, José Ortega, que tomó posesión días atrás al igual que su junta de gobierno. «Para anunciar esta cita se ha realizado un cartel con una instantánea del fotógrafo y hermano de la corporación, Luis Javier Quesada Raya», señaló, y el recorrido que realizará el cortejo para el rezo del rosario con los misterios gloriosos será por el Carril de la Lona en dirección a la cuesta de la Alhacaba, Plaza Larga y calle Panaderos, donde se acercarán a la parroquia del Salvador, el templo en el que actualmente reciben culto los titulares de la cofradía de la Estrella.

Después continuará el recorrido por la placeta del Abad, Carril de las Tomasas, Callejón de las Tomasas, Camino Nuevo de San Nicolás, Santa Isabel la Real y regresará desde este punto a su sede canónica de la plaza de San Miguel Bajo. En esta ocasión vuelve a contar la cofradía con los sones tradicionales de los Campanilleros del Rosario de la Aurora, de la vecina localidad de Armilla, con la que se «llenará de devoción y música las calles del Albaicín, en honor de la Virgen» y como novedad, las hermanas de la cofradía podrán portar a la Virgen y para ello se realizó anoche una cita para realizar una igualá».

Una vez celebrado el rosario tendrá lugar la Eucaristía y, al término, se presentará una nueva saya que ofrece el cuerpo de costaleros de la Virgen de la Aurora, con motivo de la celebración del cincuentenario de esta cuadrilla.