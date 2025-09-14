El Rosario de la Aurora en el Albaicín: Emoción, igualá femenina y palabras de paz

Álvaro de la Torre Araus Granada Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:40 | Actualizado 17:14h. Comenta Compartir

Este domingo, el emblemático barrio del Albaicín se llenó de alegría y fervor para celebrar el tradicional Rosario de la Aurora, una festividad que cada año reúne a numerosos fieles y devotos. La hermandad de la Aurora ha recuperado este año la igualá femenina, permitiendo que las mujeres porten con orgullo la venerada imagen de María Santísima. Este emotivo regreso se convirtió en un momento significativo para las 40 hermanas involucradas, quienes vieron cumplido un sueño añorado. Además, el corazón del barrio, Plaza Larga fue testigo de la emoción colectiva, evocando la bella estampa que se vivió en 2019, cuando también tuvo lugar esta celebración tan esperada.

A las 09:00 de la mañana, un extenso cortejo comenzó su recorrido tras las bellas palabras del conocido Aly Tawfik Mohamed-Essawy, profesor del departamento de Estudios Semíticos en la Universidad de Granada (URG) que fue recibido con afecto por el hermano mayor, José Francisco Ortega Solera y la vocal de caridad, Clara Martínez. Su discurso se centró en la importancia de la paz en el mundo, resonando con el espíritu de unidad y esperanza en la humanidad. La Virgen, además, portaba en sus andas la reliquia del beato Fray Leopoldo y el exorno floral ha lucido en tonos rosas pastel con: rosas frutteto, granadas, miniclavel, clavel rosa, proteas, eucalipto baby y ramos safari.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrada de la imagen de la Virgen en la Iglesia del Salvador. Allí, fue recibida con cariño y respeto por parte de una representación de la cofradía de la Estrella. Este instante memorable marcó un gesto importante de fraternidad entre dos corporaciones con una profunda tradición en el barrio. La unidad y colaboración entre distintas hermandades, como se evidenció en este acto, fortalece los lazos dentro de la comunidad cofrade, siendo un pilar fundamental para la continuidad de la importante labor que realizan en el barrio

A lo largo del recorrido del Rosario, el ambiente se impregnó de música y emoción gracias a los cánticos del coro de campaneros de Armilla. Sus notas resonaron con fuerza, envolviendo cada rincón del trayecto y creando una atmósfera verdaderamente única. Cada canto, cada acorde, se fusionó con la devoción de los asistentes, generando momentos de introspección y conexión espiritual. Además, el coro de María Auxiladora interpretó una copla especial dedicada a la Virgen por su coronación, ofreciendo un instante inolvidable que emocionó a todos los presentes. Esta celebración, en su conjunto, reflejó no solo la riqueza cultural del Albaicín, sino también la profunda devoción que esta tradición ha cultivado a lo largo de los años.

Nuevo proyecto La saya de los «Costaleros de la Aurora»

En un contexto de celebraciones, en unos años también se conmemorá el 50º aniversario de la cuadrilla de los «Costaleros de la Aurora». Para marcar esta ocasión especial, se ha presentado el diseño de la nueva saya para María Santísima de la Aurora, obra del artista Álvaro Abril Vela. Esta pieza, que será bordada en oro fino sobre tejido blanco, será donada por los hermanos costaleros como muestra de amor y gratitud a la Virgen. Concebida como un auténtico vestido regio con corpiño, la saya toma inspiración de las vestimentas de las damas de la corte de los Austrias, evocando figuras históricas como Isabel Clara Eugenia.

El diseño no solo es una manifestación artística; además, está profundamente arraigado en la historia y la estética locales. Siguiendo la línea estética del nuevo palio, la saya toma como referencia los frescos barrocos de la Iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel, sede canónica de la Hermandad. Esta obra genera un efecto visual de trampantojo que recuerda al arte mudéjar, mientras armoniza con las formas rectilíneas y mixtilíneas del palio. Un aspecto destacable del diseño son las zonas bordadas en negativo: sobre un fondo de oro, se superponen piezas en seda blanca que confieren gran personalidad a la saya, en cuyo centro se sitúa una laca con el sol naciente, símbolo de la Aurora.

La inclusión de esta nueva saya enriquecerá el ajuar de la Virgen, engrandeciendo aún más la devoción que Ella despierta en toda Granada. La celebración del Rosario de la Aurora, con su rica herencia cultural y su significativo componente comunitario, continuará siendo un hito en el calendario festivo del Albaicín, un verdadero símbolo de fe y unión que perdurará en el tiempo.