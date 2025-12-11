Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detalle del cortejo de la cofradía de los Favores el pasado Viernes Santo IDEAL

Regulación interna y Estatuto marco definen las elecciones en las hermandades de Granada

Este fin de semana se normalizará la situación electoral en todas las hermandades de Semana Santa de Granada, marcando el fin de la temporada de elecciones y de los procesos pendientes en la ciudad.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:41

Los cabildos de elecciones de las hermandades y cofradías granadinas han mostrado un panorama heterogéneo en los últimos meses. Mientras muchas corporaciones cuentan con reglamentos ... internos desarrollados que definen claramente sus procedimientos, otras dependen principalmente de la tradición y del Estatuto marco, aprobado por todas las corporaciones que forman parte de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, que establece principios generales de gobierno y reglas electorales, pero deja sin definir varias fases del proceso.

