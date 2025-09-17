El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025 El itinerario comenzará en la Basílica de la Virgen sobre las 16.30 horas

Miércoles, 17 de septiembre 2025

La procesión de la Virgen de las Angustias, la patrona de la ciudad de Granada, tendrá lugar el 28 de septiembre, siguiendo la tradición de celebrarla el último domingo de este mes. El recorrido comenzará en la Basílica de la Virgen en torno a las 16.30 horas y está previsto que termine en la Carrera de la Virgen hacia la Basílica sobre las 22.30 horas.

La Virgen de las Angustias recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del centro de Granada, como Ganivet, Reyes Católicos, Gran Vía, la Plaza Pasiegas o Puerta Real, entre otras.

Cada último domingo de septiembre se repiten las imágenes de mujeres con pies descalzos o gente portando más de una vela en sus manos en señal de promesa y devoción a la Virgen. Pero en el cortejo procesional en sí, además de estas numerosísimas personas de promesa y las representaciones que los distintos estamentos religiosos, civiles y militares de la ciudad, también figuran los hermanos de la cofradía patronal. Son los que se sitúan más cerca de las andas procesionales, bajo las que los horquilleros van alternándose para portar a la Patrona.

Las calles de Granada volverán a revestirse de gala para recibir la ciudad a su Virgen. Será el recorrido que conduzca a la gloria del día más esperado del mes de septiembre.