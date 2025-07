La primera mujer hermana mayor de la cofradía del Silencio

«Satisfecha y muy contenta por el respaldo mayoritario de los hermanos». Así se ha manifestado la nueva hermana mayor electa de la cofradía del ... Santísimo Cristo de la Misericordia, del Silencio, elegida recientemente y con su documentación dispuesta para la ratificación arzobispal. Fue el cabildo de hermanos en la parroquia de San José y con sólo una candidatura que encabezaba Rosalén Pedrosa Díaz. Se ha convertido así en la primera mujer al frente de esta hermandad señera de la madrugada del Viernes Santo, en el centenar de años que tiene a sus espaldas la corporación nazarena de la parroquia albaicinera.

Hasta ahora ha sido mayordoma mayor de la cofradía y «no le doy importancia alguna a ser la primera mujer hermana mayor de la cofradía, para mí es el desempeño de mi trabajo igual que lo pueden hacer el resto de hermanos de la cofradía, con mucha responsabilidad e ilusión». El resultado del cabildo fue de mayoría hacia la candidata de manera que obtuvo 82 votos favorables, resultando en blanco diez votos y ninguno nulo. Quedó proclamada hermana mayor electa y que ahora está a la espera de la aprobación y ratificación por parte del prelado, monseñor Gil Tamayo.

Rosalén Pedrosa abre una puerta que hace tan sólo dieciocho años estaba cerrada para la mujer. «No había en los Estatutos de la cofradía ningún artículo que prohibiera participar a las mujeres en la vida de la cofradía, no como hermana ni vistiendo la túnica nazarena en la madrugada del Viernes Santo» asegura la nueva hermana mayor electa «pero era la costumbre la que se imponía y por ese motivo se tenía apartada la participación femenina en la cofradía». En el cabildo de hermano del año 2008, en enero, se sometía a criterio de los hermanos abandonar esta costumbre y desde entonces se puede estar de pleno derecho, aunque también es verdad que resulta conocido que con anterioridad y en algunas ocasiones mujeres habían salido en la hermandad «y nunca pasó nada», recuerda la hermana mayor electa.

Renovación y proyectos

Por delante quedan cuatro años de intenso trabajo. «La junta saliente se ha centrado, conmigo también por supuesto, en todos los actos del centenario, la restauración del Cristo de la Misericordia en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la realización de algunos enseres como el guion sacramental o el guion corporativo de la hermandad», afirma Rosalén Pedrosa. Ella quiere potenciar en la vida de la cofradía «el plan formativo de los hermanos que se ha sustituido este último año por las charlas y conferencias con motivo del centenario pero ahora hay que reponer la actividad formativa tal y como dictan las normas diocesanas para las cofradías. También apunta que en el plano asistencial «quiero que, unidos a la junta de gobierno, se afronte un nuevo rumbo en la actividad social y solidaria de la hermandad además de mantenernos unido a todas las necesidades que se reclaman y requieren desde la Federación de Cofradías».

Hay también que pensar en la necesidad de «renovar las túnicas nazarenas de la cofradía. Tienen muchos años y como siempre salimos de noche no nos damos cuenta de lo necesitadas que están de renovarse de manera que, poco a poco, afrontaremos esta sustitución». Además, la realización y sustitución de otros varios enseres e insignias del cortejo procesional «se tienen que cambiar y restaurar, tarea que afrontaremos dejando en manos de talleres que ya han colaborado con nosotros» para su recambio. Realización nueva es la de los ciriales «que cada año y desde hace muchos, le pedimos prestados a la cofradía de las Maravillas y se lo agradecemos mucho, pero hay que encargar los nuestros propios», asegura. No deja atrás la nueva hermana mayor un proyecto veterano que «habrá que ir planteando» y es la realización de un nuevo paso procesional. Realización de diseño y comienzo de su ejecución en los años venideros también será un deseo de esta nueva etapa. «Todo se irá viendo poco a poco según se vayan dando las circunstancias y disponibilidad económica de la cofradía. Espero que el Señor me ilumine en esta tarea».