Así se presenta la Virgen de la Amargura para sus cultos en el Realejo La hermandad del Huerto celebra Triduo, Besamanos, Meditaciones y Ángelus en la Iglesia del Real Monasterio de la Madre de Dios de las Comendadoras de Santiago en honor a su Titular

Álvaro de la Torre Araus Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:29 | Actualizado 17:37h. Comenta Compartir

La hermandad del Huerto da comienzo esta tarde a los Solemnes Cultos en honor a María Santísima de la Amargura Coronada, que se llevarán a cabo en la Iglesia del Real Monasterio de la Madre de Dios de las Comendadoras de Santiago en el barrio del Realejo. Esta celebración, que marca un momento especial de devoción y recogimiento, se desarrollará durante los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2025. La predicación correrá a cargo de los sacerdotes David Salcedo, Francisco Javier Ortega Beltrán y darán comienzo a las 20:30 horas

El domingo 14 de septiembre, en conmemoración de la Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, la comunidad podrá participar en el Devoto Besamanos con horario ininterrumpido de 11:45 a 20:30 horas, seguido del Rezo del Ángelus a las 12:00 horas. Por la tarde tendrán lugar las meditaciones ante María Santísima de la Amargura Coronada y correrán a cargo de Ángel Henares Maldonado desde las 19:00 horas. La capilla musical Ángel del Señor acompañará la meditación.

Como parte de estos cultos, la hermandad ha trabajado en el altar efímero para los cultos de su Titular. En esta ocasión tan significativa, la Virgen se muestra radiante con vestidura de Reina. Destaca su manto, diseñado por Álvaro Abril Vela y bordado por Jesús Arco en 2011; una pieza que, sin duda, realza la grandeza de su ajuar.

La Virgen también luce una saya beige adornada con motivos eucarísticos, confeccionada a partir de una casulla del siglo XVIII. Porta el puñal de oro de la Cruz de Santiago, símbolo que refleja su fortaleza y dignidad. En su mano derecha sostiene un delicado pañuelo blanco con la cruz de Santiago, bordado con el nombre «Sor Auxiliadora», un regalo ofrecido por la Cofradía en conmemoración del 25º aniversario de su profesión religiosa. Este cuidadoso atavío ha sido realizado por Paco Garvi, quien lo hace con la habitual delicadeza y cariño que le caracteriza.

La Virgen porta la corona de su Coronación Canónica, un diseño de Alberto Quirós sobre el canasto de Tomás Jerónimo de Pedrajas, realizada por el propio orfebre en 2015. El conjunto floral que adorna el altar, compuesto por nardos, rosas de pitiminí, rosas blancas y marfil, calas y liliums muestran pureza, delicadeza y solemnidad.

Temas

Realejo

Reina