El artista, junto al cartel del centenario que ha creado. J. M. G.

Una pintura al óleo de Jesús Zurita anuncia el centenario de 'La Cañilla'

Nueve meses en los que habrá conferencias, celebraciones religiosas, pregón y salidas extraordinarias, sobre todo en el Realejo

Jorge Martínez

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28

Un cartel realizado al óleo sobre tabla, trabajo ejecutado por el cordobés Jesús Zurita, recorrerá los escaparates y casas de hermandad para anunciar que el ... 12 de septiembre comienzan los actos del centenario de la cofradía de Nuestro Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús. Un trabajo en el que se han materializado infinidad de detalles como la presencia de los Reyes Católicos a través de elementos como la corona de la reina; el mundo a los pies del protagonista del cartel, el Señor de la Humildad, una imagen atribuida tradicionalmente a los Mora; su divinidad; la presencia mariana reflejada en el ángel tenante que se sitúa a los pies de la Virgen de la Soledad; la cruz que sustenta en sus manos el Dulce Nombre de Jesús, estandarte mariano y la campanilla de barro del Domingo de Los Facundillos son algunos de los símbolos que el artista ha querido plasmar en este histórico cartel que conocieron los hermanos en la presentación de los actos.

