¿Qué pasaría si hoy llueve? ALFREDO AGUILAR Las hermandades pendientes de los pronósticos meteorológicos para esta noche FERNANDO ARGÜELLES Miércoles, 17 abril 2019, 15:00

El buen tiempo que viene acompañando a las últimas jornadas de la Semana Santa de 2019 parece que tiene las horas contadas. Los pronósticos más pesimistas pueden cumplirse y esta noche aparecer la lluvia, para quedarse varios días en la ciudad.

Esto, lógicamente, preocupa bastante a las hermandades. Hoy Miércoles Santo cinco cofradías salen a la calle, dos a hora temprana y el resto ya más tardías. Las previsiones no ponen lluvia hasta la noche por lo que en la mente de todos está qué hacer si, de repente empieza a llover. Según lo vivido en casos similares, lo más probable es que, si se siguen confirmando las previsiones, la cofradía de Los Gitanos se ponga en la calle a su hora prevista, las 16,45 horas, pero en lugar de subir al Sacromonte diera por finalizada su estación de penitencia en la propia Catedral,a la que llegaría a las ocho de la tarde. No hay que olvidar que si la hermandad sube hacia el Sacromonte no tendría casi ningún lugar donde recogerse en caso de lluvia, y según los horarios no estaría en la Abadía sacromontana hasta después de las tres de la madrugada, muchas horas para estar pendientes de la lluvia.

La segunda cofradía en salir es Los Estudiantes, a las 17,00 horas. Pondrá su guía en la calle y la lluvia no le afectaría, ya que se recoge muy pronto, a las 21,15 horas. Además, su sede de San Justo y Pastor está a escasos minutos de la Catedral, por lo que apareciera la lluvia en cuestión de solo unos minutos alcanzaría su templo.

Paciencia y Penas sale a las 19,20 horas, Rosario a las 19,00 y Nazareno a las 20,15 horas. Estas tres cofradías si tendrán mucho más presente los pronósticos, evolución e, incluso, lo que vaya ocurriendo en otras ciudades. Si es casi seguro que, en caso de ponerse en la calle con total normalidad, una vez hayan salido de Catedral aceleren su ritmo, recogiéndose en sus templos, o al menos llegando a las calles de sus inmediaciones, antes de lo previsto en los programas de horarios e itinerarios. La cofradía del Nazareno podría ser la que tuviera más complicada la decisión de si salir o no, al ser la que cierra la jornada y, por tanto, podría verse más afectada por la lluvia.

Hoy, por tanto, se hace vital estar en continua información si se sale a la calle a ver las hermandades por la noche, para ir conociendo lo que hacen en caso de aparición de la lluvia.