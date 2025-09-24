El obispo de Guadix preside la presentación de los actos del IV centenario de la Hermandad del Nazareno 'El Llavero' En esta salida excepcional, la hermandad estará acompañada por la prestigiosa Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla

El obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco, ha presidido junto al Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Llavero' y Nuestra Señora de la Consolación Madre de la Iglesia, Víctor Manuel Pérez Guirado y el consiliario de la Hermandad y párroco de la iglesia de Santiago Apóstol, Emilio Fernández Valenzuela, la presentación de los actos conmemorativos que el Nazareno llevará a cabo los próximos sábados días 27 de septiembre y 11 de octubre.

El anuncio ha tenido lugar en la sala de prensa 'Seises' del Obispado de Guadix, donde se han dado a conocer todos los detalles que conmemorarán esta efeméride histórica para la hermandad.

«Son cuatro siglos de historia y devoción en la ciudad de Guadix», ha declarado el obispo de la diócesis. Por su parte, el Hermano Mayor de la hermandad, Víctor M. Pérez Guirado, ha anunciado que, como preparación espiritual a los actos centrales, este sábado 27 de septiembre a las 19:30 horas se celebrará en la Parroquia de Santiago Apóstol de Guadix un besamanos extraordinario y una misa de peregrinación con todas las parroquias del arciprestazgo accitano.

Por otro lado, el próximo sábado 11 de octubre se celebrará una eucaristía de acción de gracias en la plaza de Santiago, a la que seguirá la esperada procesión extraordinaria del Nazareno por las calles de Guadix. En esta salida excepcional, la hermandad estará acompañada por la prestigiosa Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla, lo que convertirá la jornada en un acontecimiento inolvidable.

Pérez Guirado también ha aprovechado la comparecencia para anunciar que, finalmente, los dos actos previstos para el próximo viernes día 10 de octubre, donde la hermandad pretendía presentar un videodocumental que narra los cuatro siglos de historia a través de sus hermanos y la posterior inauguración de un monumento dedicado a su titular instalado en la plaza de Santiago Apóstol, han sido pospuestos hasta nueva orden. «Para el monumento estamos pendientes de la aprobación del Ayuntamiento. Por parte del documental, se presentará durante la Cuaresma del próximo año ya que la productora ha tenido que alargar los minutos del trabajo como consecuencia de tener gran cantidad de testimonios y recursos registrados», ha concluido el hermano mayor.

Por último, el consiliario de la hermandad y párroco de la iglesia de Santiago Apóstol, Emilio Fernández Valenzuela ha concluido asegurando que «está siendo una experiencia muy grata. El Nazareno forma parte del patrimonio de la ciudad de Guadix», según ha apuntado.

La Hermandad invita a todos los vecinos de Guadix, a los fieles de la comarca y a los devotos de fuera de esta a participar en estos actos y compartir ambos fines de semana llenos de emoción, fe y alegría, en el que se seguirá escribiendo la historia de la hermandad