Estos son los 9 nuevos Hermanos Mayores de Granada La Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada congregó, por primera vez, a todos los nuevos responsables cofrades que han sido elegidos en este último ciclo electoral.

Álvaro de la Torre Araus Granada Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:21

La Semana Santa de Granada es un evento que trasciende más allá de la religiosidad, convirtiéndose en una manifestación cultural que une a generaciones, despierta sentimientos y es un agente vertebrador de la sociedad. Los Hermanos Mayores han adquirado, cada vez más, una mayor resposabilidad en la sociedad que es directamente proporcional a la evolución y madurez de la Granada cofrade. Ayer por la noche, la Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada se congregó en una celebración especial que honra a la Patrona, Nuestra Señora de las Angustias y que reunió, por primera vez, a todos los nuevos responsables cofrades que han sido elegidos en este último ciclo electoral.

La jornada comenzó con la llegada de los hermanos mayores y la Junta de Gobierno federativa, quienes fueron recibidos con calidez por Antonio González, hermano mayor de la hermandad patronal. Este encuentro simboliza no sólo la unidad entre las cofradías, sino también la devoción compartida hacia la figura de la Virgen, que guía y protege a los fieles de Granada

Tras la celebración eucarística presidida por el consiliario, José Gabriel Martín, acompañado del sacerdote diocesano, Javier Sabi, tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la noche: la jura de cargos ante la Patrona. Los nuevos Hermanos Mayores que tiene Granada en alguna de sus cofradías son:

Silencio

- Hermana Mayor del Silencio. La costumbre es respetar las reglas de esta corporación y no escribir su nombre

Santo Sepulcro y Soledad

- Álvaro Esteban Nieto

Tres Caídas y Rosario

- Antonio Martín Rubio

Oración en el Huerto y Amargura

- Jesús Tomás Molina Lapresa

Sentencia y Maravillas

- María del Carmen Capilla Jiménez

Perdón y Aurora

- José Francisco Ortega Solera

Buena Muerte y Amor y Trabajo

- Víctor Carmona Guerrero

Redención y Salud

- Juan Manuel Jaldo Gómez

Despojado y Dulce Nombre

- José Espinel Calderón