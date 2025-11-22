Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El nuevo nimbo está ejecutado por el taller jerezano de El Oribe bajo diseño del orfebre Manuel Ballesteros IDEAL

Un nimbo con alma granadina corona de nuevo al Señor de la Humildad

Ocho décadas después, el nimbo del Señor de la Humildad renace en el año del Centenario, devolviendo al Titular un halo cargado de simbolismo y profundamente ligado a la tradición artística y devocional granadina

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:55

La cofradía del Señor de la Humildad y Soledad de Nuestra Señora vive este fin de semana una jornada histórica en el contexto del Centenario ... Fundacional de la hermandad de penitencia. Con motivo de esta efeméride, la corporación celebra de manera extraordinaria una función solemne en honor a Cristo Rey del Universo, cuya proclamación como solemnidad para toda la Iglesia Católica realizara el Papa Pío XI en 1925, el mismo año en que nacía esta hermandad granadina. La Eucaristía, que tendrá lugar el domingo 23 a la una de la tarde, contará con el acompañamiento musical de la Camerata de Viento de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús, otorgando a la ceremonia un carácter singular y solemne.

