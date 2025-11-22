Un nimbo con alma granadina corona de nuevo al Señor de la Humildad

La cofradía del Señor de la Humildad y Soledad de Nuestra Señora vive este fin de semana una jornada histórica en el contexto del Centenario ... Fundacional de la hermandad de penitencia. Con motivo de esta efeméride, la corporación celebra de manera extraordinaria una función solemne en honor a Cristo Rey del Universo, cuya proclamación como solemnidad para toda la Iglesia Católica realizara el Papa Pío XI en 1925, el mismo año en que nacía esta hermandad granadina. La Eucaristía, que tendrá lugar el domingo 23 a la una de la tarde, contará con el acompañamiento musical de la Camerata de Viento de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús, otorgando a la ceremonia un carácter singular y solemne.

Durante la jornada de hoy, la venerada imagen del Señor de la Humildad se ha presentado con nimbo y permanece en besapié extraordinario en el templo de Santo Domingo, con horario ininterrumpido desde las doce del mediodía hasta las siete y media de la tarde.

El nimbo —un aro o halo dorado que rodea la cabeza de una imagen sagrada— simboliza la santidad, la divinidad y la luz espiritual. Fue un recurso muy propio de la tradición artística granadina, especialmente en imágenes cristíferas, y cuya recuperación se valora cada vez más en el ámbito devocional y patrimonial.

La corporación ha querido recuperar el uso del nimbo, una pieza que formó parte históricamente del ajuar del Titular y que había desaparecido hace más de ocho décadas. El nuevo nimbo, ejecutado por el taller jerezano de El Oribe bajo diseño del orfebre Manuel Ballesteros, es una donación de varias familias de la hermandad con motivo del I Centenario. La obra se concibe como una oda a Cristo Rey del Universo, con un lenguaje plenamente incardinado en el arte granadino y en la estética del barrio del Realejo.

La pieza parte de una imponente corona circular de roleos en forma de nubes, un elemento recurrente en este tipo de piezas y en los ostensorios sacramentales. Hacia el exterior se disponen ocho resplandores de dos tipologías distintas, destacando en los de menor tamaño el fruto de la granada, símbolo indiscutible de la ciudad, acompañado de piedras preciosas.

En el centro se desarrolla una trama airosa inspirada en las yeserías y paños nazaríes de la Alhambra, en la que conviven motivos geométricos y florales que van desde la abstracción hasta la figuración. Esta combinación, característica de los salones del conjunto palatino, se suma a referencias estéticas que evocan la obra del diseñador granadino Mariano Fortuny y Madrazo, tan vinculado al Realejo. Culmina la composición una estrella de ocho puntas a dos caras, recurso ornamental de fuerte presencia en el arte nazarí.

El nimbo, de unos treinta centímetros de diámetro, se ha realizado en plata de ley chapada en oro de 24 quilates, con 24 amatistas naturales, 4 rubíes, berilos incoloros y delicados toques de esmalte. Desde el taller explican que se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo para asegurar que la pieza no roce ni afecte a las espinas del Señor, creando un discreto puente que eleva el halo sobre la cabeza de la imagen «como si levitara».

Asimismo, se ha recuperado el orificio original que poseía la talla para portar su primitivo nimbo, perdido hace 81 años, cerrando así un capítulo histórico de su ajuar litúrgico.

Con la recuperación de esta pieza y la celebración extraordinaria de Cristo Rey, la hermandad escribe hoy una página de especial significación en el calendario devocional granadino, uniendo memoria, patrimonio y fe en el año de su centenario.