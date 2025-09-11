Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Virgen luce su saya granate acompañada de su antiquísimo manto de estrellas Carolina Fernández

María Santísima del Mayor Dolor ya luce ataviada para sus Cultos

El Triduo se llevará a cabo a las 20:00 horas en la parroquia de San José de Calasanz desde este viernes hasta el domingo. El 15 de septiembre, conocido como la Solemnidad de los Dolores de María, la hermandad Escolapia celebrará la Función Principal

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:54

Los días previos a la Ofrenda Floral del pueblo de Granada a la Santísima Virgen de las Angustias son un tiempo de profunda devoción y fervor religioso, una semana repleta de cultos dedicados a las Vírgenes de la ciudad. Mañana dará inicio el Triduo en honor a María Santísima del Mayor Dolor que se llevará a cabo a las 20:00 horas en la Parroquia de San José de Calasanz hasta el domingo, 14 de septiembre. Los cultos contarán con los predicadores José López López, Moisés Fernández Martín y Alberto Sedano Rodríguez.

El Triduo es un momento clave en la vida cofrade, donde los hermanos y devotos se reúnen para rendir homenaje a la Madre de Dios, fortaleciendo sus lazos de fe y participación en la vida de la hermandad. Cada jornada del Triduo estará marcada por oraciones, cánticos y la oportunidad de profundizar en la espiritualidad mariana, lo que ofrece un espacio privilegiado para aquellos que deseen acercarse más al mensaje de amor y esperanza que representa.

Imagen principal - María Santísima del Mayor Dolor ya luce ataviada para sus Cultos
Imagen secundaria 1 - María Santísima del Mayor Dolor ya luce ataviada para sus Cultos
Imagen secundaria 2 - María Santísima del Mayor Dolor ya luce ataviada para sus Cultos

El 15 de septiembre, conocido como la Solemnidad de los Dolores de María, la hermandad Escolapia celebrará la Función Principal en honor a la Virgen, nuevamente a las 20:00 h, bajo la dirección de su párroco y director espiritual, Juan Bautista Amat Medina.

Durante estos actos, María Santísima del Mayor Dolor está presentada en su capilla con todo su esplendor gracias a su vestidor Francisco Garví. Luce su saya granate acompañada de su antiquísimo manto de estrellas. Entre las joyas que porta la Virgen, destaca especialmente la perla negra que reposa sobre su pecho, así como las medallas de San Antonio y de la Inmaculada El rosario de la Virgen de las Angustias también tendrá un papel significativo, recordando la cercanía de los días grandes de nuestra tradición cofrade.

