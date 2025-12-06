En marcha el concurso 'Pasión por la Navidad' para incentivar el montaje de los belenes en las cofradías

Restan ya pocos días para que expire el plazo de presentación de inscripciones al concurso 'Pasión por la Navidad, 2025', que convoca y organiza la ... Federación de Cofradías. Son ya veintitrés ediciones las que se vienen celebrando de este certamen que ha visto incrementar considerablemente el número de participantes «y la calidad de los Nacimientos montados por las cofradías granadinas». Un certamen que inició en 2002 el entonces presidente federativo Gerardo Sabador Medina al igual que la celebración de la Juventud Cofrade que inició en el templo de Regina Mundi aquel mismo año con una alta participación de jóvenes, hoy veteranos cofrades, que celebraron la festividad de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade.

Eran otros años y la presencia de jóvenes no eran tan alta como la actual donde también se habían ya constituido los primeros grupos jóvenes de las hermandades que fueron quienes también impulsaron tímidamente este concurso «para incentivar el montaje del Nacimiento de Jesús en las casas de hermandad y en las iglesias sede de las hermandades granadinas».

Hoy, veintitrés años después el presidente federativo, Armando Javier Ortiz, indica a nuestro diario que «valoramos positivamente la participación de las hermandades y su calidad artística que aumenta progresivamente, con algunos ejemplos muy destacables. También en especial la incorporación de grupos jóvenes e infantiles, que promueve la implicación desde chiquitillos en la vida de hermandad».

Se han establecido también este año dos modalidades en el concurso. El histórico, bíblico y artesanal y el de los grupos jóvenes e infantiles que se quieran involucrar en la convocatoria. Las bases del concurso establecen tres premios para cada modalidad, siendo de 150 euros el primero, 100 euros el segundo y un tercer premio de cincuenta euros. Además, el jurado podrá premiar con treinta euros cada uno de los accésits que se correspondan en ambas modalidades. «Este año se han hecho algunas modificaciones en las bases dentro de las subcategorías del concurso, con el objetivo de dar mayor claridad a las diferentes tipologías de belenes que presentan nuestras hermandades, que son variadas y plurales». Exigencias del nivel alcanzado y valorado por las numerosas visitas que se reciben en los belenes cofrades, según apunta el presidente del máximo órgano cofrade de la ciudad.

Visitas durante Navidad

El jurado estará integrado por miembros de la junta de gobierno federativa y un representante de la Asociación «Amigos del Belén», de Granada, que también servirá para asesorar el fallo del jurado, valorando todas las características que ha de tener un belén, perspectiva, decoración, materiales empleados, ambientación, calidad de las figuras y los efectos que en muchos de ellos se plasman, entre otras virtudes.

El año pasado participaron quince cofradías en el concurso «y esperamos superarlo este año» señala el presidente aunque con esa cifra quiere decir que casi el cincuenta por ciento de las cofradías quiere mantener esta costumbre granadina y abrirlo a la ciudad para su contemplación. Es un plan obligado casi salir a las casas de hermandad, conventos y templos de Granada y de sus barrios para ver estas muestras artesanas que «recuerdan el nacimiento del Niño Dios». Son espacios del Albaicín, el centro de la ciudad, el Zaidín o barrio Fígares los que se «abren a las visitas durante los días de la Navidad y creemos que para muchos granadinos es un plan obligado el ir visitando los belenes, pues todos los años vemos colas de gente para entrar, dinamizando así y poniendo en valor el trabajo de muchas hermandades que en ocasiones, están desde un mes antes trabajando en el montaje del Belén». El presidente Armando Ortiz recuerda que «los belenes presentados por hermandades rondan ya el 70% de los belenes presentados en la ciudad y que son visitables por granadinos y visitantes».