Uno de los belenes montados en Granada. Ideal

En marcha el concurso 'Pasión por la Navidad' para incentivar el montaje de los belenes en las cofradías

El pasado año fueron quince los participantes en el certamen, superando el setenta por ciento de los instalados en Granada

Jorge Martínez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:31

Restan ya pocos días para que expire el plazo de presentación de inscripciones al concurso 'Pasión por la Navidad, 2025', que convoca y organiza la ... Federación de Cofradías. Son ya veintitrés ediciones las que se vienen celebrando de este certamen que ha visto incrementar considerablemente el número de participantes «y la calidad de los Nacimientos montados por las cofradías granadinas». Un certamen que inició en 2002 el entonces presidente federativo Gerardo Sabador Medina al igual que la celebración de la Juventud Cofrade que inició en el templo de Regina Mundi aquel mismo año con una alta participación de jóvenes, hoy veteranos cofrades, que celebraron la festividad de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade.

