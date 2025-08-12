El manto de la Virgen de la Esperanza en el Besamanos Magno de Cádiz Una veintena de cofradías se han unido en esta extraordinaria muestra de devoción mariana y cofrade hasta el próximo 15 de agosto

En el marco del Año Jubilar de la Esperanza, María Santísima de las Penas Coronada de Cádiz ha sido presentada de manera inusual con el espectacular manto de color verde granadino, adornado con simbología asuncionista

Cádiz se viste de gala y de religiosidad popular, celebrando estos dias la Asunción de la Virgen. Este año 2025, la ciudad conmemora el 75 aniversario del Dogma de la Asunción, un momento trascendental aprobado el 1 de noviembre de 1950 por la Iglesia Universal. Con motivo de esta efeméride histórica, el Consejo de Hermandades ha coordinado un Besamanos Magno, donde más de una veintena de cofradías se unirán en esta extraordinaria muestra de devoción mariana y cofrade.

Desde hoy hasta el 15 de agosto, las iglesias de la capital gaditana se llenan de altares efímeros, donde los fieles y visitantes tendrán la oportunidad de acercarse a sus imágenes más queridas. El clímax de esta celebración se alcanzará el último día, coincidiendo con la fiesta de la Asunción, un momento en el que la ciudad respirará un aire de fervor colectivo y espiritualidad.

La Virgen de las Penas de Cádiz para su Besamanos con motivo de la Asunción

Una de los Dolorosa de la Archicofradía de la Palma Coronada, ha sido ataviada en la capilla sacramental de la iglesia del barrio de la Viña de manera extraordinaria con una prenda del ajuar de una Titular Granadina. La Virgen se ha presentrado esta mañana vestida con el espectacular manto verde cedido por la Hermandad de la Esperanza de Granada, esta imagen será objeto de veneración durante el devoto Besamanos que se extenderá hasta el 15 de agosto. La veneración será más intensa este jueves, cuando se celebre la Función Solemne en honor al III Aniversario de su Coronación.

Es destacable que, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza, María Santísima de las Penas Coronada ha sido presentada de manera inusual con un manto de color verde, adornado con simbología asuncionista, una hermosa fusión que une la devoción hacia la Virgen con la celebración de su Asunción.

El manto de salida de la Virgen de la Esperanza Coronada de Granada es una obra maestra bordada en oro sobre terciopelo verde, es un legado artístico de Casa Garín (Valencia, 1930) y fue restaurado por el talentoso bordador malagueño Sebastián Marchante en 2004. Además, incluye una greca exterior con óvalos pintados por la artista Maribel Lozano, añadiendo un toque contemporáneo a esta prenda monumental. Un testimonio vibrante del patrimonio e historia de Granada, un canto a la vida de María.

