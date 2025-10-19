Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La imagen de San Rafael, en San Juan de Dios. J. M.

La Magdalena y el Boquerón concentran la devoción cofrade

El público y los fieles participaron en sendas procesiones vinculadas a dos congregaciones religiosas granadinas, Orden Hospitalaria y Agustinos

Jorge Martínez

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:36

El barrio del Boquerón volvió a ver pasar a su patrón, el Arcángel San Rafael, por las calles de su entramado urbano. Por la calle ... San Juan de Dios se adentró en el barrio después de hacer la obligada visita ante los enfermos del hospital de San Rafael, regentado por la Orden Hospitalaria. 'Medicina de Dios' significa el nombre del Patrón del barrio y que se venera en la iglesia donde reposan los restos mortales del fundador de la orden que regenta el templo del copatrón granadino. Después, siguió por Almona del Boquerón para evitar el paso por la plaza del Boquerón donde se encuentra el espacio reservado a la Asociación de Vecinos para las fiestas que se desarrollan estos días y hasta el 25 de este mes. Mano de Hierro y calle Arandas fueron lugares por los que se podía ver pasar la procesión en medio de un ambiente festivo como el que vive este barrio en estas fechas, acompañado por la presidenta de la Asociación. Cruz Palma.

