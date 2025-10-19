La Magdalena y el Boquerón concentran la devoción cofrade

El barrio del Boquerón volvió a ver pasar a su patrón, el Arcángel San Rafael, por las calles de su entramado urbano. Por la calle ... San Juan de Dios se adentró en el barrio después de hacer la obligada visita ante los enfermos del hospital de San Rafael, regentado por la Orden Hospitalaria. 'Medicina de Dios' significa el nombre del Patrón del barrio y que se venera en la iglesia donde reposan los restos mortales del fundador de la orden que regenta el templo del copatrón granadino. Después, siguió por Almona del Boquerón para evitar el paso por la plaza del Boquerón donde se encuentra el espacio reservado a la Asociación de Vecinos para las fiestas que se desarrollan estos días y hasta el 25 de este mes. Mano de Hierro y calle Arandas fueron lugares por los que se podía ver pasar la procesión en medio de un ambiente festivo como el que vive este barrio en estas fechas, acompañado por la presidenta de la Asociación. Cruz Palma.

La imagen del Arcángel, una espléndida talla del padre de los Mora, Bernardo Francisco, procesionó portada por las costaleras de San Rafael a las órdenes de Curro Quiles y de José Carlos Torres mientras tras del paso dejaba en el aire sus partituras la Agrupación Musical 'Dulce Nombre de Jesús'. Estrenaba una nueva túnica en color verde para resaltar así la celebración el Año Jubilar de la Esperanza del que quedará este recuerdo en la imagen de San Rafael.

Como culminación de los actos de triduo en honor a Nuestra Señora de la Consolación y Correa de San Agustín se celebró ayer su salida procesional. «La principal novedad de este año en nuestra salida de gloria es la presencia en la misma del prior general de la Orden de Agustinos Recoletos, fray Miguel Ángel Hernández que para nosotros supone una satisfacción enorme», indicó el hermano mayor Eduardo de la Plaza. Iba acompañado por el secretario general de la orden, fray Luciano Audisio.

Consolación agustina

Por el barrio de la Rosaleda transcurrieron los primeros pasos de la Archicofradía agustina que abandonó por calle Santa Clotilde y Almenillas para adentrarse en plaza de Einstein y llegar al convento de Agustinas Recoletas, del Corpus Christi, parroquia de la Magdalena. Allí fue recibida por la comunidad parroquial y las hermandades del Rescate y cofradía de la Virgen de la Cabeza. Iniciaba poco después de las siete de la tarde su regreso por el mismo camino de ida de manera que llegaba nuevamente a calle Recoletos ya próximas las ocho y media de la noche. La imagen de la Virgen marchaba sobre su paso procesional, mandado por David Barranco y su equipo de auxiliares y la música la ofrecía la banda de Los Ángeles, con su repertorio clásico de marchas procesionales, dirigida por Manuel Elvira.