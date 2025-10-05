La 'Madonna' paseó por Granada recordando los 25 años de su peregrinación a Roma

Seis horas y media sirvieron el pasado sábado para recordar los veinticinco años que han pasado desde la peregrinación a la Ciudad del Vaticano de ... la hermandad escolapia granadina con su Virgen del Mayor Dolor. Con cinco lustros más a las espaldas de esta cofradía del Viernes Santo, los rostros volvieron a brillar con la «Madonna» cruzando el río Genil tal y como hizo entonces por encima del puente de Sant'Angelo hasta llegar a la «Vía de la Conciliazione» y adentrarse en la Ciudad del Vaticano. Entonces se situó junto a la Columnata de Bernini para participar en las Jornadas de Fraternidad del Año Jubilar de 2000 y ahora sus varales atravesaron la basílica de Nuestra Señora de las Angustias para situarse frente a la Patrona, a los sones del himno nacional y del de la Patrona y después marchar hasta San Matías y tener como objetivo alcanzar la plaza realejeña de Santo Domingo y rezar ante la Virgen de la Victoria cuya hermandad de penitencia dio origen a la fundación de la cofradía escolapia en el año 1935, nueve años después de la gestación de la hermandad de la Santa Cena que cumple ahora su primer centenario. Motivos había de sobra para las seis horas y media de celebración, desgranando las partituras salidas de la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado de sus Vestiduras que abría el cortejo y la de «San Isidro» de Armilla que lo cerraba.

Se llenaron las calles del recorrido establecido por la junta de gobierno que preside Fátima Sánchez y que marchaba en la presidencia junto al nuevo coronel Jefe de la Base Aérea de Armilla, Joaquín Aguirre: La edil y presidenta de la junta municipal del barrio, Encarnación González; el presidente de la Federación de cofradías, Armando Ortiz, y el presidente de los actos del XXV aniversario, José Luis Carmona.

Música y recuerdos

Con el trío de «Pasa la Virgen Macarena, de Pedro Gámez salía la Virgen del Mayor Dolor para marchar hacia la basílica patronal estrenando el paso completo de la Santísima Virgen siguiendo el diseño original de Pepe Asián de hace veinticinco años con bordados en las caídas del palio del cordobés Francisco Pérez Artés y con el techo de palio diseñado y bordado por José Manuel Martínez Hurtado. Se coronaba el mismo con el espléndido trabajo salido de los pinceles de Manuel Obregón representando la bóveda del templo romano sede de la comunidad de las Escuelas Pías.

Treinta y tres parejas de hermanos formaron en el cortejo que iban precedidas por las representaciones de quince representaciones de cofradías de penitencia de Granada además de la de gloria del Rocío y la Sacramental de la Virgen de las Angustias. Formaba también un buen grupo de mandos del Ejército del Aire en nuestra base de Armilla, el consiliario de la cofradía, Juan Bautista Amat y el canónigo catedralicio Moisés Fernández.

El equipo de capataces del palio, mandado por Manuel Sánchez, había invitado a los capataces y auxiliares que hacía veinticinco años mandaron el paso por la Ciudad Eterna, Ignacio Cuerva y Alfredo Alcalde, junto al capataz del paso de Cristo, Luis Gallegos. Sonaba en la salida «Pasa la Virgen de la Macarena», con los ojos brillosos de muchos hermanos que aún recuerdan aquella peregrinación romana. «Emocionado por todo y también por la calidad del nuevo palio» decía a nuestro diario el responsable del taller que realizó el primitivo y que «nada mejor para sustituir aquel trabajo que este palio que estamos viendo y que sigue recordando el diseño de Pepe Asián», recordaba. Otro de aquellos que participaron en su primitivo bordado, Antonio Ramos» contemplaba pletórico de emoción todo cuando veía y la hermana mayor reflejaba a nuestro periódico que «es una alegría ver a tantos hermanos y a tanta gente rodeando a nuestra Virgen del Mayor Dolor. Mis gracias a todos ellos».

La floristería «Ana» había adornado el palio con rosas, gladiolos y fresias, principalmente y el calor humano y climatológico no abandonó en ningún momento todo el recorrido de la procesión extraordinaria.

Amor, Trabajo y Cabeza

El sábado se completó en otros dos barrios granadinos con la presencia mariana de la Virgen del Mayor Dolor, por «Los Pajaritos» y el centro de la capital con la Virgen romera de la Cabeza, la popular «Morenita». Se había adelantado la salida de esta última a las siete de la tarde para recogerse antes de lo inicialmente previsto, llegando a la Catedral a las siete y media y volviendo a su sede después de visitar la Casa de Jaén en Granada, en calle Jardines.

Ambiente romero y popular para la Virgen de la Cabeza con la compañía de la banda «La Victoria», de Fuente Vaqueros que puso sus sones romeros y populares a un cortejo con una identidad propia en la que estaban presentes hermandades filiales llegadas de numerosos lugares de la geografía de Andalucía Oriental.

En San Juan de Letrán también se había organizado el cortejo del primer sábado de octubre, con el acompañamiento de la concejala Ana Sánchez y del pregonero oficial de la Semana Santa de 2026, Tito Ortiz, en su primer acto público del presente ejercicio. Un total de veinticinco parejas de hermanos formaron en el cortejo que se cerraba con la banda de Los Ángeles, dirigida por Manuel Elvira. Se había engalanado de manera singular la calle Tórtola por los vecinos del barrio que contó también con el canto de Marta «La Niña» y una «petalá» de flores recibieron a su Patrona a los sones de «Siempre la Esperanza».

En el regreso a San Juan de Letrán el consiliario de la hermandad, Antonio Jesús Martínez, recordó que «la misión del cristiano es convertir la jornada del Viernes Santo en una jornada de gloria como la que hemos vivido en torno a la imagen de la Virgen esta tarde».