Virgen del Mayor Dolor.

La 'Madonna' paseó por Granada recordando los 25 años de su peregrinación a Roma

La cofradía de los Escolapios llevó a la Virgen del Mayor Dolor a la basílica de las Angustias, San Matías y la iglesia realejeña de Santo Domingo.

Jorge Martínez

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:30

Seis horas y media sirvieron el pasado sábado para recordar los veinticinco años que han pasado desde la peregrinación a la Ciudad del Vaticano de ... la hermandad escolapia granadina con su Virgen del Mayor Dolor. Con cinco lustros más a las espaldas de esta cofradía del Viernes Santo, los rostros volvieron a brillar con la «Madonna» cruzando el río Genil tal y como hizo entonces por encima del puente de Sant'Angelo hasta llegar a la «Vía de la Conciliazione» y adentrarse en la Ciudad del Vaticano. Entonces se situó junto a la Columnata de Bernini para participar en las Jornadas de Fraternidad del Año Jubilar de 2000 y ahora sus varales atravesaron la basílica de Nuestra Señora de las Angustias para situarse frente a la Patrona, a los sones del himno nacional y del de la Patrona y después marchar hasta San Matías y tener como objetivo alcanzar la plaza realejeña de Santo Domingo y rezar ante la Virgen de la Victoria cuya hermandad de penitencia dio origen a la fundación de la cofradía escolapia en el año 1935, nueve años después de la gestación de la hermandad de la Santa Cena que cumple ahora su primer centenario. Motivos había de sobra para las seis horas y media de celebración, desgranando las partituras salidas de la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado de sus Vestiduras que abría el cortejo y la de «San Isidro» de Armilla que lo cerraba.

