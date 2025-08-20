La insólita bendición en Medjugorje de una Virgen accitana

Esta mañana, la colina de las apariciones de Međugorje ha recibido a casi 40 peregrinos de todas las edades provenientes de Guadix. Esta localidad de ... Bosnia y Herzegovina, que recibe cada años a miles de peregrinos, ha sido el escenario de la bendición de la imagen de la Reina de la Paz. La obra, realizada por el escultor José Antonio Navarro Arteaga, fue presentada apenas hace unos días.

El sacerdote castrense Juan Luis García Rodríguez ha presidido una ceremonia cargada de emoción. García Rodríguez ha querido enfatizar que «este bellísimo trozo de madera, concebido con una sencillez sobrecogedora, será venerado, pero no adorado«. El celebrante ha destacado la importancia de la imagen como símbolo de devoción sin idolatría, centrando la atención en el mensaje de paz y esperanza que representa.

La Virgen ya bendecida encontrará su hogar en una de las capillas laterales de la iglesia de San Agustín en Guadix, sede de la Hermandad de la Virgen de las Lágrimas tras esta ceremonia y el viaje de regreso. La puesta de largo de la imagen coincide con el llamado del papa León y de la Conferencia Episcopal Española a intensificar la oración por la paz. En tiempos donde el mundo enfrenta conflictos devastadores en lugares como Ucrania, Gaza, Yemen, Siria y Sudán, esta iniciativa cobra un significado aún más relevante.

Desde el año 2020, la Iglesia ha comenzado a autorizar peregrinaciones a Međugorje, reconociendo los frutos espirituales que estas jornadas han reportado. En este contexto, la hermandad organizó una peregrinación que partió el pasado 18 de agosto, convirtiéndose en un camino de fe y conexión entre los creyentes.

Las obras de José Antonio Navarro Arteaga han dejado ya una huella imborrable en la Semana Santa y en la devoción religiosa de Andalucía. El Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús Nazareno, son un reflejo de su dedicación y buen hacer. Con la creación de la Reina de la Paz, se suma otro legado a su trayectoria.

