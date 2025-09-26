Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las Imágenes has sido restauradas por Óscar Martín del Pozo Esther Cabello

Las imágenes de la restauración del Señor de la Santa Cena y la Virgen de la Victoria

Desde las 17:30 horas todos los fieles y devotos pueden ver y rezar, otra vez, ante los Titulares de la cofradía del Domingo de Ramos. Además, se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias a las 20:00 horas para concluir la jornada

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:57

La iglesia de Santo Domingo ya tiene en su interior al Señor de la Santa Cena y María Santísima de la Victoria, tras la reciente intervención del restaurador Óscar Martín del Pozo. Desde las 17:30 horas todos los fieles y devotos pueden ver y rezar, otra vez, ante los Titulares de la cofradía del Domingo de Ramos. Además, se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias a las 20:00 horas para concluir la jornada

Además, habrá espacio para el conocimiento gracias a la explicación del proceso de restauración ofrecida por Óscar Martín del Pozo. Esta charla permitirá a los asistentes conocer de primera mano las técnicas y metodologías empleadas en la restauración de estas valiosas imágenes.

Los trabajos realizados en la imagen del Señor de la Santa Cena han sido meticulosos e incluyen la consolidación y fijación del soporte en las áreas más debilitadas. Se ha llevado a cabo la extracción de clavos de diversas zonas, además de la eliminación de barnices oxidados y repintes, lo que ha permitido realizar una reintegración cromática del conjunto, asegurando así su conservación y realzando su belleza original.

En cuanto a María Santísima de la Victoria, la restauración se ha centrado en la restitución del candelero y los brazos, que presentaban un estado comprometido. Este proceso ha incluido la limpieza de la policromía y la reintegración de las lagunas existentes en la talla. Un nuevo sistema de sujeción de la corona ha sido implementado, mejorando significativamente el sustento estructural e interno de la imagen.

