Horario y recorrido de la procesión en Granada de Nuestra Señora de la Consolación y Correa de San Agustín

Este martes, 14 de octubre, comienza el triduo en honor a Nuestra Señora de la Consolación y Correa de San Agustín, unos cultos de gran relevancia para la comunidad de la parroquia Santo Tomás de Villanueva. La convocatoria se llevará a cabo hasta el 16 de octubre, iniciando cada jornada a las 19:00 horas y abarcando diversas actividades espirituales que incluyen el rezo del rosario, la exposición del Santísimo, el ejercicio del Triduo y la Santa Misa, que será presidida y predicada por Ángel Antonio García Cuadrado OAR.

La celebración culminará el sábado 18 de octubre con la esperada procesión de gloria, donde la imagen de la Santísima Virgen, obra del destacado artista granadino Pablo Fernández Hurtado, saldrá a las 17:30 horas desde la sede de la Archicofradía en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. El recorrido será el siguiente: calle Recoletos, Pérez Galdós, Santa Clotilde, Almenillas, Gonzalo Gallas, plaza Albert Einstein, Martínez de la Rosa, Gran Capitán, Carril del Picón, Puentezuelas y placeta de Jesús del Rescate desde donde se adentrará en el templo de Santa María Magdalena (iglesia conventual del Corpus Christi, de Agustinas Recoletas, a las 19.30 horas). Regresará por calle Gracia, Alhóndiga, calle Paz, Puentezuelas, Carril del Picón, Plaza del Gran Capitán, Martínez de la Rosa, Plaza Albert Einstein, Gonzalo Gallas, Almenillas, Santa Clotilde, Séneca, Arabial, Santo Tomás de Villanueva, Recoletos y entrada a las 22.30 horas en la parroquial de Santo Tomás de Villanueva.

La Banda y Unidad de Música Ángeles de Granada acompañará un año más a Nuestra Señora de la Consolación en su salida procesional de gloria. Este 2025 será ya el cuarto año consecutivo en que tienen el privilegio de poner su música a la Virgen de la Consolación.

Parroquia Santo Tomás de Villanueva 50 años

Desde su fundación en 1975, la parroquia Santo Tomás de Villanueva ha sido un pilar espiritual fundamental para sus feligreses. Su vida comunitaria comenzó en la capilla del colegio regentado por los Agustinos Recoletos, y en 2020 se construyó un nuevo templo que ahora sirve como el espacio parroquial actual. A lo largo de estos años, la comunidad ha experimentado un significativo crecimiento, abarcando diversas realidades eclesiales y una activa vida pastoral. Han surgido diversas actividades, incluyendo Cursillos de Cristiandad y la creación de la Fraternidad Seglar Agustina Recoleta en 1980. Además, la parroquia alberga la Muy Antigua Archicofradía de Nuestra Señora de la Consolación y Sagrada Correa de Nuestro Padre San Agustín, junto a otras entidades como Cáritas y grupos de catequesis.

En estos días previos al triduo, la cofradía recibió la visita del Padre Prior General de la Orden de Agustinos Recoletos, Fray Miguel Ángel Hernández Domínguez, quien compartió un profundo mensaje sobre la Consolación con los hermanos de la comunidad. Durante su visita, se le hizo entrega de la medalla de la Archicofradía y tuvo la oportunidad de conocer de cerca los titulares, así como comprobar la evolución de los proyectos y los anhelos de la comunidad.

La parroquia de Santo Tomás de Villanueva, de la Orden de los agustinos recoletos, festejaba el pasado día 26 sus 50 años de vida comunitaria con una Eucaristía presidida por el arzobispo Mons. José María Gil Tamayo, en la que también se celebró el Sacramento de la Confirmación de 31 personas.La Eucaristía de acción de gracias del Espíritu Santo por estos 50 años fue concelebrada por los frailes de la comunidad del colegio y de la parroquia.

Un origen profundamente arraigado en la Familia Agustiniana

La devoción hacia la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación tiene un origen profundamente arraigado, especialmente en la Familia Agustiniana. Este vínculo se remonta a la vida de San Agustín y a la experiencia de su madre, Santa Mónica, quien encontró consuelo en la Virgen en momentos de sufrimiento. Se relata que la Virgen se le apareció vestida de negro y con una correa, transmitiéndole un mensaje de esperanza y fortaleza. Esta experiencia culminó con la conversión de su hijo, que es un testimonio poderoso de la intercesión mariana.

A lo largo de la historia, la devoción mariana ha tenido un papel central en la vida de los creyentes. Desde el siglo XV, se establecieron diversas Cofradías de la Correa en Bolonia, y el Papa Clemente X otorgó indulgencias a quienes veneraran a la Virgen bajo este título. María es reconocida también como «Madre de la Consolación», enfatizando su papel como intercesora y fuente de consuelo para quienes sufren.

