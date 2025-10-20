Horario e itinerario del Rosario Vespertino en Granada de María Santísima de la Victoria

Álvaro de la Torre Araus Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 16:50 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

El próximo 25 de octubre, la cofradía de la Santa Cena de Granada celebrará un culto por las calles de Granada con motivo del I Centenario Fundacional de la hermandad: el Rosario Vespertino de María Santísima de la Victoria. Esta celebración tiene un carácter especial, ya que la Virgen de la Victoria visitará la parroquia de San José de Calasanz, donde se encuentra la cofradía de los Escolapios. Este encuentro simboliza la fuerte vinculación que une a ambas cofradías, así como el deseo de estrechar aún más los lazos fraternos entre sus miembros. La Santa Cena tuvo un papel fundamental en la fundación de la corporación Escolapia

La Virgen se presentará de manera especial con el paso dispuesto en forma de gloria. Además, podremos ver a Nuestra Señora de la Victoria con ráfaga, un resplandor o halo de luz que rodea a la imagen cincelado en plata. Esta presentación remarca la luz divina y el resplandor celestial de la Virgen para los Cristianos

El cortejo partirá de la iglesia de la Santa Cruz (Santo Domingo) a las 16:00 y el recorrido será el siguiente: Plaza de Santo Domingo (16:00) - Carnicería - Santa Escolástica - Plaza de los Girones - Varela - Cuesta del Progreso - Plaza Mariana Pineda - Plaza BIbataubín - Carrera de la Virgen (paseo central) - Plaza del Humilladero - Puente Romano - Paseo de los Basilios - Parroquia San José de Calasanz (estación en la parroquia de Calasanz)

Dada la especial vinculación con el Ayuntamiento de Granada, que es Mayordomo Honorario, el recorrido se ha diseñado para que el cortejo pase por la Plaza del Carmen. La vuelta se hará por el Paseo de los Basilios, Puente Romano, Plaza Humilladero, Carrera de la Virgen, Plaza Bibataubin, Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ganivet, Reyes Católicos, Plaza del Carmen, Mariana Pineda, Placeta de Tovar, Plaza de las Descalzas, San Matías, Jesús y María, Ancha de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, a su Templo. 23.00 horas.

La devoción a la Virgen María se manifiesta en este acto a través de la recitación del Santo Rosario, tal como lo enseñó la Virgen María a Santo Domingo. El trayecto de ida contará con los sones del Coro de la hermandad del Rocio de Granada. Durante la procesión de regreso, la Banda María Santísima de la Victoria y la Banda Felipe Moreno de Cúllar Vega acompañarán serán las encargadas del acompañamiento musical. Además, a tres años de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Luz, la Virgen de la Victoria llevará un broche de la titular zaidinera. Un bello gesto que nos anuncia que en Granada viviremos una nueva Coronación. Rescate, Soledad de San Jerónimo y la cofradía del Señor de la Humildad también estarán presentes como homenaje de sus Centenarios.

Para este Rosario Vespertino, se ha creado una papeleta de sitio extraordinaria que muestra un primer plano de la Virgen ataviada con mantilla granadina y coronada con tiara. El fondo azul y la orla de ángeles evocan el cielo, mientras que el marco de laurel y lazadas recuerda los bordados del manto de la Virgen realizados en la década de 1950 por las monjas dominicas del Convento de la Piedad de Granada. Esta obra ha sido diseñada por el artista Rafael López Tello, natural de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

La imagen de María Santísima de la Victoria, obra del escultor Eduardo Espinosa Cuadros, fue encargada en 1936 y finalizada en 1940. La pieza, que se caracteriza por su rostro sereno y una suave sonrisa, se considera la primera imagen mariana que se realizó para la Semana Santa granadina tras su «recuperación» a principios del siglo XX.

Caridad y ayuda al prójimo

El I Centenario Fundacional no solo se celebra con actos litúrgicos, sino que también pone énfasis en la Caridad y ayuda al prójimo. En este sentido, la hermandad ha decidido reforzar proyectos existentes, colaborando junto a la parroquia de Jesús Obrero en el Centro de Atención Temprana (CATI), destinado a apoyar el desarrollo de niños y niñas a partir de los cuatro años, brindando herramientas y acompañamiento especializado a aquellos que lo necesiten. Para fomentar estas acciones, se podrán realizar donaciones económicas en la Casa de Hermandad durante los días de recogida de tarjetas de sitio. Además, un porcentaje del importe de la tarjeta del Rosario será destinado a esta causa.

Por último, la hermandad continuará con su compromiso de ayudar a la parroquia en la recogida de alimentos. Actualmente, se han indicado algunas necesidades básicas como leche, latas de conserva y material escolar, especialmente tijeras infantiles. La participación de todos es fundamental en esta hermosa labor de caridad, que enriquece no solo a quienes reciben la ayuda, sino también a toda la comunidad.