Hoarios y recorridos de las procesiones de los Agustinos y de San Rafael en Granada este sábado El prior general de la comunidad agustina presidirá la procesión con la imagen de la Virgen de Consolación y Correa de San Agustín.

El centro de la capital granadina se llena hoy de música, vecinos, bandas y costaleros para acompañar y portar las imágenes de Nuestra Señora de la Consolación y Correa de San Agustín y de la talla de San Rafael Arcángel, Patrón del barrio de San Juan de Dios y Boquerón. Son dos cortejos que partirán a horas casi similares. A las cinco de la tarde desde la basílica de San Juan de Dios lo hará la imagen, obra de Bernardo Francisco de Mora, de San Rafael.

Durante estos días se ha venido celebrando el comienzo de la novena al Arcángel que significa «Medicina de Dios» y al que se le invoca en cualquier situación de enfermedad. Por ello lo tienen como hermano mayor de la Orden Hospitalaria y Titular de la Asociación del Santo Escapulario de San Juan de Dios, establecida en el templo de la comunidad del copatrón de Granada.

La salida procesional de San Rafael permitirá a la imagen visitar primero a los enfermos del hospital de San Juan de Dios y posteriormente adentrarse en las calles del barrio del Boquerón cuyos vecinos lo tienen de Patrón y en su honor celebran las recuperadas fiestas de San Rafael. Los cultos en su honor se prolongarán a lo largo de los siguientes días, cada jornada a las siete y media de la tarde hasta el viernes próximo, día en el que tradicionalmente se celebraba su festividad hasta que se trasladó al 2 de octubre con el resto de Arcángeles. El viernes se celebrará la Función Principal presidida como el resto de cultos de la novena por el rector de la basílica, fray Juan José Hernández Torres.

El barrio, que preside como responsable, Cruz Palma, también ha citado a sus vecinos para el desarrollo de actividades que fueron precedidas por el pregón que pronunció anoche el vecino del barrio Angel Luis Benito Gómez. Actuaciones de grupos como «D'calle», «Con dos cajones» o «Más anchos que panchos» amenizarán las veladas en la plaza del Boquerón, donde se han dispuesto carpas y escenario para «compartir los vecinos este tiempo de convivencia, porque aparcamos los problemas estos días para tomar fuerzas».

Un mercadillo artesanal, paella solidaria a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, talleres para niños, castillo hinchable o la verbena popular con el «Dúo Granada» dan forma al programa de fiestas para honrar a San Rafael, además de una chocolatada con churros para los mayores del barrio, jornada gastronómica con migas para todos, ofrenda floral al Patrón, visitas guiadas o paseo por el centro de la ciudad con «Conoce Granada Paseando». Una visita cultural de los vecinos a Priego de Córdoba o el concierto «Efímera Latidos» en el hospital de San Juan de Dios, también se han incluido en las actividades que concluirán el sábado día 25.

Como culminación de los actos de triduo en honor a Nuestra Señora de la Consolación y Correa de San Agustín se celebra esta tarde su salida procesional. «La principal novedad de este año en nuestra salida de gloria es la presencia en la misma del prior general de la Orden de Agustinos Recoletos, fray Miguel Ángel Hernández que para nosotros supone una satisfacción enorme», cuenta a nuestra redacción Eduardo de la Plaza. El prior general estará acompañado por el secretario general de la orden, fray Luciano Audisio.

En el barrio de la Rosaleda se ha preparado todo para la salida procesional que partirá a las cinco y media de la tarde, con la participación de los hermanos y con la imagen de la Virgen sobre su paso procesional que será mandado por David Barranco y su equipo de auxiliares. La procesión recorrerá un largo itinerario que habrá de completar en cinco horas y que discurrirá por Calle Recoletos, Pérez Galdós, Santa Clotilde, Almenillas, Gonzalo Gallas, plaza Albert Einstein, Martínez de la Rosa, Gran Capitán, Carril del Picón, Puentezuelas y placeta de Jesús del Rescate, Templo de Santa María Magdalena (iglesia conventual del Corpus Christi, de Agustinas Recoletas, a las 19.30 horas). Regresará por calle Gracia, Alhóndiga, calle Paz, Puentezuelas, Carril del Picón, Plaza del Gran Capitán, Martínez de la Rosa, Plaza Albert Einstein, Gonzalo Gallas, Almenillas, Santa Clotilde, Séneca, Arabial, Santo Tomás de Villanueva, Recoletos y entrada a las 20.30 horas en la parroquial de Santo Tomás de Villanueva. El motivo de su estación de gloria en el convento de la rama femenina de la calle Puentezuelas es que en este templo, hoy parroquia de la Magdalena, estuvo alojada la archicofradía durante los años en los que la comunidad agustina estuvo expulsada de España y trasladada a Filipinas, en el siglo XIX.

