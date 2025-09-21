Álvaro de la Torre Araus Granada Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:22 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

El lema del Papa Francisco, «Miserando atque eligendo», reflejó durante toda la viva del pontífice una profunda llamada a la misericordia y la elección en el ámbito de la fe, inspirada en la vocación de Mateo el publicano. Este mismo espíritu de amor y compromiso se hizo tangible en la tarde de ayer con el inicio del nuevo curso para la hermandad del Rosario, que se aproxima a su centenario. La nueva Junta de Gobierno se ha comprometido a estar al servicio de todos los hermanos, fomentando el cariño y la colaboración como pilares fundamentales de su labor y que mejor forma de hacerlo que tomando posesión en la Festividad de San Mateo.

La nueva Junta de Gobiernoy el pregonero de la Semana Santa de Granada 2026, Tito Ortíz Marina Herrería

Ayer, en cumplimiento de este compromiso, la hermandad celebró su tradicional Función de San Mateo en honor a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. La solemne celebración religiosa tuvo lugar en el Monasterio de Santa Isabel «La Real». Durante la solemne y cuidada ceremonia, tomó posesión el nuevo hermano mayor de la cofradía y toda su Junta, quien guiará a los fieles en este nuevo capítulo de la corporación

La ceremonia estuvo presidida por la imagen de Jesús de las Tres Caídas y oficiado por fray Antonio Bueno, párroco y consiliario de la cofradía, reunió a numerosos hermanos y representaciones de la Granada cofrade. Junto a ellos, asistieron representantes de la Armada Española, como Antonio García Sisterne, Manuel Henares Guervos y Antonio Martín Romero. El pregonero de la Semana Santa 2026, nuestro compañero Tito Ortiz, también estuvo presente, junto con el edil Francis Almohalla y las queridas hermanas pobres de Santa Clara que se encargarón de los cánticos.

Un momento significativo cargado de significado se dio cuando Antonio García Sisterne, Capitán Subdelegado de la RAECY, hizo entrega al nuevo Hermano Mayor, Antonio Martín Rubio, de la distinción de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yates, celebrando el vínculo especial con la Virgen del Rosario, Capitana General de la Armada desde el 9 de junio de 1958. Esta condecoración también la recibió en su momento el hermano mayor saliente, Fernando Coronel Serrano; que entregó la vara de mandó a Martín Rubio.

Antonio, visiblemente emocionado, expresó su agradecimiento a todos los presentes y reflexionó sobre su nuevo cargo a partir de lo que recibe de su hermano mayor familiar. «Tener un hermano mayor significa tener un compañero, un confidente y un defensor. También significa tener a alguien que siempre está cerca». Para el acto de culto, la priostía levantó un espectacular altar sobre las andas del Señor, enmarcado por dos piñas de cera blanca y flanqueado por dos ángeles que sostenían cartelas del paso de salida. La decoración floral, diseñada por Granatum Flores, destacó en tonos granates, burdeos y rojos, utilizando variedades como dahlia, rosa, hypericum, achillea, clavel, astrantia y rosa spray. Estas flores formaron un friso y pináculos, complementados con jarras laterales y blandones. El Señor lució una túnica roja bordada en 2023, junto a un cíngulo de salida y un nimbo de plata del siglo XVIII, además de estrenar cuello y puñetas de encaje de Bruselas.