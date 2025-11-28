La hermandad del Trabajo presenta oficialmente al Arzobispo el camino hacia la Coronación de la Luz

«Luz, Reina del Zaidín; tu barrio te corona…» La expresión, convertida ya en lema, resume el sentir de un barrio que reconoce en la ... Virgen de la Luz a la Madre que lo ha guiado durante décadas, en días de plenitud y en otros en los que la esperanza se sostuvo apenas en una oración. Hoy, ese sentimiento se encamina hacia uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente: la Coronación Canónica de su titular. Desde hace meses, un nutrido grupo de hermanos y fieles trabaja con constancia discreta, dando forma a una coronación que nace con vocación de ser diocesana, abierta a toda Granada. El objetivo es claro: fortalecer la vida parroquial, consolidar el tejido del barrio y continuar impulsando la obra social que ya germina como fruto palpable de la devoción a la Virgen.

Un itinerario con auténtico espíritu diocesano y como una celebración plenamente compartida

A la cabeza de este proceso se encuentran Ángel Aguilera, hermano mayor de la corporación, y Jesús Muros, comisario de la Coronación, respaldados por un equipo en el que concurren la vice-hermana mayor y las vocalías de tesorería, secretaría, caridad, formación y redes sociales. Junto a ellos, colaboradores como Álvaro Abril aportan talento y sensibilidad a un proyecto que ya trasciende los límites de la hermandad.

La Coronación se integra en el programa del V Centenario de la Catedral

Tras semanas de trabajo, reflexiones y encuentros, el calendario de actos ha sido presentado al arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, quien recibió la propuesta con cordial satisfacción y un afecto que no pasó desapercibido. Para él, que presidirá su primera coronación canónica en la diócesis, se trata de un acontecimiento profundamente significativo, que desea compartir con todo el pueblo granadino. La reunión discurrió en un clima de cercanía y alegría, subrayándose en todo momento la necesidad de vivir este itinerario con auténtico espíritu diocesano y como una celebración plenamente compartida.

A este encuentro acudieron el hermano mayor, Ángel Aguilera; el comisario, Jesús Muros; y el consiliario y director espiritual, Vicente Guerrero García, conformando una representación que simboliza la armonía entre hermandad, parroquia y barrio. Su presencia unida recordó, de algún modo, la memoria de tantos devotos, vecinos y hermanos que han mantenido viva durante generaciones la llama de amor hacia la Virgen de la Luz.

Granada avanza ahora hacia el 27 de mayo de 2028, fecha señalada como un homenaje a la identidad y a la memoria de todo un barrio popular. La hermandad invita a hermanos, hermanas, fieles y devotos a prepararse espiritualmente para un acontecimiento que se vislumbra ya en el horizonte y cuyos actos centrales se irán anunciando en los próximos meses. La Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Luz se integra, además, en el programa del V Centenario de la Catedral de Granada, templo que ha sido, y sigue siendo, lugar de encuentro para las hermandades de la ciudad.

Porque cuando la Virgen es coronada, el brillo de la diadema no se queda solo en la imagen: ilumina el alma entera de su pueblo. Y el Zaidín, que la mira con emoción contenida, espera a su Luz como quien aguarda el abrazo de una Madre largamente soñada.