Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El hermano mayor, Ángel Aguilera; el comisario, Jesús Muros; y el consiliario, Vicente Guerrero García en compañía del Arzobispo de Granada IDEAL

La hermandad del Trabajo presenta oficialmente al Arzobispo el camino hacia la Coronación de la Luz

El encuentro ha servido para detallar el calendario de actos y consolidar la participación de toda la diócesis en la Coronación de la Virgen

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:40

Comenta

«Luz, Reina del Zaidín; tu barrio te corona…» La expresión, convertida ya en lema, resume el sentir de un barrio que reconoce en la ... Virgen de la Luz a la Madre que lo ha guiado durante décadas, en días de plenitud y en otros en los que la esperanza se sostuvo apenas en una oración. Hoy, ese sentimiento se encamina hacia uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente: la Coronación Canónica de su titular. Desde hace meses, un nutrido grupo de hermanos y fieles trabaja con constancia discreta, dando forma a una coronación que nace con vocación de ser diocesana, abierta a toda Granada. El objetivo es claro: fortalecer la vida parroquial, consolidar el tejido del barrio y continuar impulsando la obra social que ya germina como fruto palpable de la devoción a la Virgen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  3. 3 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  4. 4 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  5. 5 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  6. 6 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  7. 7 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  8. 8

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  9. 9 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  10. 10 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La hermandad del Trabajo presenta oficialmente al Arzobispo el camino hacia la Coronación de la Luz

La hermandad del Trabajo presenta oficialmente al Arzobispo el camino hacia la Coronación de la Luz