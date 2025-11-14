Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diseño del canasto se erige como una auténtica oda al barrio del Zaidín, que verá coronada por primera vez a una de sus imágenes IDEAL

La hermandad del Trabajo aprueba el diseño de la corona para la Coronación de Nuestra Señora de la Luz

En Cabildo General, se aprobó por unanimidad el diseño de la pieza de gran carga simbólica concebida por Álvaro Abril Vela.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:59

Comenta

La hermandad del Trabajo y la Luz dio anoche un paso decisivo hacia la esperada Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Luz. En Cabildo ... General, los hermanos aprobaron por unanimidad el diseño de la corona que ceñirá las sienes de la titular mariana, una pieza de gran carga simbólica concebida por el reconocido artista Álvaro Abril Vela.

