La hermandad del Trabajo aprueba el diseño de la corona para la Coronación de Nuestra Señora de la Luz

La hermandad del Trabajo y la Luz dio anoche un paso decisivo hacia la esperada Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Luz. En Cabildo ... General, los hermanos aprobaron por unanimidad el diseño de la corona que ceñirá las sienes de la titular mariana, una pieza de gran carga simbólica concebida por el reconocido artista Álvaro Abril Vela.

El proyecto, de marcado estilo barroco y pensado para su ejecución en joyería, destaca por el diálogo constante entre la luz, la devoción popular y la identidad del barrio del Zaidín. El oro y las piedras preciosas en tonos rojos —los colores propios de la Virgen— aportan una impronta inconfundible a una presea llamada a convertirse en referente devocional.

Una corona inspirada en la advocación y en su sede canónica

Ampliar

La corona presenta una silueta circular que remite visualmente a una gran custodia, símbolo inequívoco de la parroquia del Corpus Christi, sede canónica de la Hermandad. En el interior, un espejo preside el canasto, actuando como eje desde el que parten dos ráfagas concéntricas de rayos, evocando un intenso haz de luz.

En esta irradiación se combinan elementos eucarísticos —uvas y espigas— en alusión al templo donde se venera la imagen, junto con varas de azucenas que recuerdan a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnación, escenario donde tendrá lugar la Coronación dentro de los actos del V Centenario del templo.

El Zaidín, protagonista en el canasto

El diseño del canasto se erige como una auténtica oda al barrio del Zaidín, que verá coronada por primera vez a una de sus imágenes. Por ello, en las seis capillas que lo conforman quedan representadas las parroquias del distrito.

En la capilla central figura la propia de la Hermandad, presidida por la custodia procesional del Corpus del Zaidín, sostenida por San Miguel Arcángel y el Santo Ángel Custodio. A ambos lados se sitúan María Auxiliadora y Nuestra Señora de los Dolores, mientras que en la parte posterior se ubican las representaciones de la Inmaculada Niña, San Juan María Vianney y San Pío X.

Estas capillas se intercalan con pabellones reales y doseletes que flanquean a los característicos leones del puente romano, símbolos de poder y realeza, que actúan como nexo entre el barrio y la ciudad y sostienen los escudos del arzobispo José María Gil Tamayo, del papa León XIV, del rey Felipe VI y de la propia ciudad de Granada.

Las hermandades del barrio, también presentes

En cuatro de los seis imperiales se incorporan óvalos que albergarán los escudos de las hermandades del Zaidín: los Salesianos, la Lanzada, la Resurrección y la propia Hermandad del Trabajo, reforzando así la identidad cofrade del barrio.

Sobre ellos, coronando el conjunto, se alza un orbe donde quedará inscrita la leyenda latina «Ego sum lux mundi» —«Yo soy la luz del mundo»—, mensaje que entronca directamente con la advocación mariana.

Una pieza rica en simbolismo y tradición

Otros elementos decorativos, como guirnaldas de granadas o cuerpos de la abundancia, se integran en la arquitectura de las capillas, que presentan fondos calados de celosía para aportar mayor ligereza visual. Asimismo, detalles en estilo mudéjar en el basamento enlazan con el diseño del paso de palio de la Virgen, reforzando la coherencia estética de la iconografía de la Hermandad.

Con esta aprobación, el camino hacia la Coronación Canónica avanza con firmeza, mientras el barrio del Zaidín espera con ilusión el día en que la Virgen de la Luz reciba la presea que ya late en el corazón de sus devotos.